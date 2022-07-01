- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
США объявили о выделении военной помощи Украине на $820 млн: что туда войдет
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки объявило о выделении 14-го пакета военной помощи Украине на 820 миллионов долларов.
Об этом сообщило Министерство обороны США.
Отмечается, что эта сумма включает 770 млн. долларов из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAT), а также санкционированную президентом США Джо Байденом помощь на 50 млн. долларов.
В рамках этого пакета Украина получит:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- две передовые зенитно-ракетные системы (NASAMS);
- до 150000 боеприпасов для 155 мм артиллерии;
- четыре дополнительных контрбатарейных радара.
Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на это решение США. Он поблагодарил президента США Джо Байдена за неизменное лидерство и поддержку Украины в борьбе с агрессором.
"Приветствую историческое решение США о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, включая современные системы противовоздушной обороны. Благодарю президента США за неизменное лидерство и поддержку Украины в борьбе с агрессором. Итого - к победе!", - написал он в своем Twitter.
Глава Офиса президента Андрей Ермак также поблагодарил США за помощь.
Напомним, что еще 30 июня президент США Джозеф Байден анонсировал передачу Украине новых систем противовоздушной обороны и еще больше реактивных систем залпового огня HIMARS.
Великобритания также предоставит Украине военную помощь на 1 миллиард фунтов стерлингов (свыше 1,2 миллиарда долларов). Помощь будет направлена на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских военных.