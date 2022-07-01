США объявили о выделении военной помощи Украине на $820 млн: что туда войдет

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки объявило о выделении 14-го пакета военной помощи Украине на 820 миллионов долларов.

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Об этом сообщило Министерство обороны США.

Отмечается, что эта сумма включает 770 млн. долларов из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAT), а также санкционированную президентом США Джо Байденом помощь на 50 млн. долларов.

В рамках этого пакета Украина получит:

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

две передовые зенитно-ракетные системы (NASAMS);

до 150000 боеприпасов для 155 мм артиллерии;

четыре дополнительных контрбатарейных радара.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на это решение США. Он поблагодарил президента США Джо Байдена за неизменное лидерство и поддержку Украины в борьбе с агрессором.

"Приветствую историческое решение США о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, включая современные системы противовоздушной обороны. Благодарю президента США за неизменное лидерство и поддержку Украины в борьбе с агрессором. Итого - к победе!", - написал он в своем Twitter.

Вітаю історичне рішення 🇺🇸 щодо надання 🇺🇦 нового пакету безпекової допомоги, включно із сучасними системами протиповітряної оборони. Дякую @POTUS за незмінне лідерство й підтримку 🇺🇦 в боротьбі з агресором. Разом – до перемоги! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2022

Глава Офиса президента Андрей Ермак также поблагодарил США за помощь.

Напомним, что еще 30 июня президент США Джозеф Байден анонсировал передачу Украине новых систем противовоздушной обороны и еще больше реактивных систем залпового огня HIMARS.

Великобритания также предоставит Украине военную помощь на 1 миллиард фунтов стерлингов (свыше 1,2 миллиарда долларов). Помощь будет направлена на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских военных.