Италия выделила Украине новый пакет военной помощи, - Резников

Министр оброны Алексей Резников поблагодарил Италию за выделение нового пакета помощи Украине. Об этом Резников написал в своем Twitter.

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"Когда мы едины, нас не победить! Я хотел бы поблагодарить 🇮🇹правительство и лично моего друга Лоренцо Гуерини за новый пакет военной помощи. Народ всегда будет помнить непоколебимую поддержку Италии. Большое спасибо!", - написал Резников.

When we stand united, we can't be defeated! I would like to thank the 🇮🇹 government and personally my friend @guerini_lorenzo for the new military aid package. The 🇺🇦 people will always remember the unwavering support of 🇮🇹. Grazie mille! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 31, 2022

Напомним, Германия предоставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber, которые способны в боевых условиях наводить переправы.

В свою очередь министерство обороны США сейчас находится в процессе закупки норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS для их поставки в Украину.