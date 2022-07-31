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Политика
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Италия выделила Украине новый пакет военной помощи, - Резников

Италия выделила Украине новый пакет военной помощи, - Резников

Министр оброны Алексей Резников поблагодарил Италию за выделение нового пакета помощи Украине. Об этом Резников написал в своем Twitter.

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"Когда мы едины, нас не победить! Я хотел бы поблагодарить 🇮🇹правительство и лично моего друга Лоренцо Гуерини за новый пакет военной помощи. Народ всегда будет помнить непоколебимую поддержку Италии. Большое спасибо!", - написал Резников.

Напомним, Германия предоставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber, которые способны в боевых условиях наводить переправы. 

В свою очередь министерство обороны США сейчас находится в процессе закупки норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS для их поставки в Украину. 

Автор:
Степан Крьока