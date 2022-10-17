Перші системи ППО NASAMS невдовзі надійдуть в Україну - Резніков

Перші системи ППО NASAMS невдовзі надійдуть в Україну, військовослужбовці Збройних сил закінчують курс навчання по роботі з цими системами.

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Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Невдовзі очікуємо постачання перших систем ППО NASAMS, наші воїни закінчують опанування техніки. Крім цього, тисячі наших бійців пройшли підготовку, а десятки тисяч готуються до навчань у країнах-партнерах", - йдеться в повідомленні.

Також міністр повідомив, що триває інтенсивний діалог з Францією щодо поставки в Україну ЗРК CROTALE та сподівається на ухвалення рішення щодо комплексів SAMP-T.

Він зазначив, що за час повномасштабного вторгнення ЗСУ вже отримали, зокрема, першу з чотирьох німецьких систем IRIS-T, яка вже захищає небо в Україні; кілька десятків систем MLRS трьох видів; понад тисячу переносних зенітно-ракетних комплексів (Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak та Stormer); десятки радарів різних типів; десятки БПЛА.

Також міністр заявив, що непублічні рішення шостого засідання Ukraine Defence Contact Group, відомої як "формат Рамштайн", першими відчують на собі російські окупанти.

"Ми неодноразово створювали їм сюрпризи. Варто зберегти цю традицію", - додав він.

Крім того, Резніков з посиланням на дані розвідки повідомив, що Росія має контракт на поставку 2400 штук іранських дронів. "Ми очікуємо більш активного залучення до протидії цьому типу загроз навіть тих країн, які досі ухилялися від чіткої підтримки України", - заначив він.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі міністрів оборони країн альянсу оголосив, що Україна отримає від Іспанії чотири зенітні ракетні комплекси HAWK, а також сотні глушників сигналів проти бойових безпілотників.