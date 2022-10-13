Україна отримає для своєї ППО 4 установки HAWK та сотні "глушилок" проти іранських дронів - Столтенберг

Іспанія надасть для потреб протиповітряної оборони України чотири зенітні ракетні комплекси середньої дальності MIM-23 HAWK. Про це повідомив за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

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"Я вітаю сьогоднішню заяву Іспанії про те, що вона надасть чотири пускові установки HAWK для посилення ППО України. Це йде на додаток до того, що інші союзники надали за останні кілька днів", - зазначив він.

Столтенберг також повідомив, що в рамках комплексного пакету допомоги НАТО, окрім палива, зимового одягу та медикаментів, Україні найближчим часом буде надано обладнання для протидії безпілотникам.

За словами генсека, йдеться про "сотні глушників дронів, які можуть допомогти вивести з ладу безпілотники російського та іранського виробництва", аби захистити українців та критично важливу інфраструктуру.

Крім того, голова організації повідомив, що союзники по НАТО провели чергову нараду Групи ядерного планування та отримали оновлену інформацію про давно заплановані НАТО навчання з ядерного стримування Steadfast Noon, які розпочнуться наступного тижня.

Столтенберг наголосив, що це звичайні щорічні навчання, покликані забезпечити безпеку, надійність та ефективність ядерного потенціалу НАТО.

"Важливо, щоб ми продовжували консультації та координацію з ядерних питань. Ядерна риторика президента Путіна небезпечна і безвідповідальна. Ми серйозно ставимося до цих загроз. І ми зберігаємо пильність. Нас не залякати. Будь-яке застосування ядерної зброї докорінно змінить характер конфлікту і матиме тяжкі наслідки", - зазначив він.

Також країни-члени альянсу ухвалили рішення про збільшення своїх запасів озброєння та техніки з використанням процесу оборонного планування НАТО для забезпечення промисловості довгостроковими замовленнями.

Крім цього, було обговорено подальші кроки для захисту критично важливої інфраструктури після, як зазначив Столтенберг, саботажу на газопроводі "Північний потік".

"Ми посилили пильність у Балтійському та Північному морях. І подвоїли нашу військово-морську присутність там. Союзники посилюють безпеку навколо ключових установок. І ми активізуємо обмін розвідувальними даними та стеження у всіх сферах від космосу до підводних можливостей. Ми також домовилися підвищити стійкість критично важливої підводної та енергетичної інфраструктури, у тому числі в тому, що стосується кібербезпеки", - сказав він.

У свою чергу, міністр оборони України Олексій Резніков подякував у своєму Twitter Іспанії за надання засобів ППО, заявивши також, що "в дорозі - ще більше HAWK".

Зазначимо, що якнайшвидше надання Україні саме засобів ППО в останні дні вийшло на перший план серед її прохань до західних союзників, зокрема у зв'язку з активним використанням російської армії по цілях в Україні безпілотників Shahed-136 іранського виробництва, а особливо у зв'язку з масовою ракетною атакою на об'єкти енергетичної інфраструктури 10-11 жовтня.

Напередодні в Україну, нагадаємо, прибув перший німецький комплекс ППО IRIS-T. У свою чергу Нідерланди анонсували постачання Україні ракет для систем протиповітряної та протиракетної оборони на 15 мільйонів євро.