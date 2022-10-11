США прискорить постачання Україні систем ППО NASAMS

Вашингтон працює над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS.

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Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє CNN.

США вже розпочали процес доставки перших двох систем NASAMS, і він завершиться "в найближчому майбутньому".

При цьому представник Білого дому відмовився назвати конкретну дату прибуття систем ППО, але сказав, що США "безперечно зацікавлені у швидкому прискоренні" отримання системи.

Нагадаємо, що наприкінці вересня стало відомо, що Україна отримає системи ППО NASAMS.