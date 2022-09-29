Україна отримає від США обіцяні 18 HIMARS лише за кілька років — Bloomberg

Вашингтон прийняв рішення про передачі Україні 18 HIMARS, однак українська сторона отримає ці системи через кілька років. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерела в Пентагоні.

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За словами чиновника, на відміну від 16 HIMARS, які вже були надіслані з наявних запасів Міноброни США, нові доведеться виготовляти за контрактом через Ініціативу сприяння безпеці України.

Останній пакет військової допомоги, в який увійшли 18 HIMARS, стане початком процесу укладання контрактів на середньо- та довгострокову оборону України, пояснив представник оборонного відомства США. Передача іншої техніки із пакету також займе від шести до 24 місяців.

В новий пакет військової допомоги також увійшли 150 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV), 150 тактичних машин для буксирування озброєння, 40 вантажівок та 80 причепів для перевезення важкої техніки.

США також закуплять для України два радари проти безпілотників, 20 багатоцільових радарів, протибезпілотні повітряні системи, тактичні захищені системи зв'язку, системи спостереження та оптика, обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів, бронежилети та інше польове спорядження.

Україні також очікує від США ракетні системи NASAMS та намагається домовитися про передачу F-16 та ЗРК Patriot.