США закуплять для України озброєння ще на $1,1 млрд, включаючи 18 HIMARS та 150 броньовиків

Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки на суму близько 1,1 мільярда доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), йдеться у повідомленні відомства.

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"Цей пакет USAI підкреслює прагнення США продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Він є багаторічним вкладенням у критично важливі можливості для створення міцної могутності Збройних сил України, які продовжують захищати суверенітет і територію України перед лицем російської агресії", - сказано в ньому.

На відміну від механізму надання наявного озброєння з запасів Міноборони США за рішенням президента, у цьому випадку йдеться про рішення закупити відповідне озброєння у промисловості.

Зокрема, воно стосується 18 високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та боєприпасів до них; 150 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV); 150 тактичних машин для буксирування озброєння; 40 вантажівок та 80 причепів для перевезення важкої техніки.

Також для України буде закуплено два радари проти безпілотників; 20 багатоцільових радарів; протибезпілотні повітряні системи; тактичні захищені системи зв'язку, системи спостереження та оптика; обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів; бронежилети та інше польове спорядження.

Таким чином, загалом з початку російського вторгнення США виділили на допомогу Україні у забезпеченні безпеки вже понад 16,2 мільярда доларів, з початку 2021 року – близько 16,9 мільярда, а з 2014 року – близько 19 мільярдів.