США додатково нададуть Україні $457,5 млн

Сполучені Штати Америки 26 вересня виділили 457,5 мільйонів доларів на допомогу українським правоохоронним органам та органам кримінальної юстиції. Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.

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Частину цієї суми спрямують на підтримку зусиль українського уряду щодо документування, розслідування та судового переслідування злочинів, скоєних російськими військовими.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував виділення додаткової допомоги, написавши у Twitter: "Сполучені Штати нададуть додатково 457,5 мільйонів доларів на допомогу у гарантуванні безпеки цивільного населення, щоб врятувати життя та зміцнити потенціал наших українських партнерів у правоохоронних органах та кримінальному правосудді. Ми поділяємо їх прихильність до демократичної, незалежної та суверенної України".

"Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з українським народом і залишаються відданими підтримці демократичної, незалежної та суверенної України", — підкреслили в Держдепі.

Там додали, що загалом із середини грудня 2021 року США виділили понад 645 мільйонів доларів допомоги, яка "позитивно вплинула на українські правоохоронні органи та кримінальне правосуддя, зокрема Національну поліцію України (НПУ) та Державну прикордонну службу".

Напередодні, 17 вересня, до державного бюджету України надійшов грант у розмірі 1,5 млрд дол від США з Цільового фонду Світового банку. Зазначимо, що ці 1,5 мільярда доларів – це останній транш допомоги США загальним обсягом 4,5 мільярда доларів.

Агентство США з міжнародного розвитку оголосило про цю фінансову допомогу в серпні. Того ж місяця перший транш у розмірі 3 млрд дол надійшов до бюджету України.

Крім того, у липні Палата представників у четвер прийняла щорічний законопроект про оборонну політику, який дозволяє виділити майже 840 мільярдів доларів на оборону на 2023 фінансовий рік. Україна з цих грошей має отримати один мільярд доларів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com