Рада Європи схвалила виділення Україні траншу на 5 млрд євро у вигляді довгострокових кредитів на пільгових умовах. Про це сказано в повідомленні на сайті Ради Європи.

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"9 вересня міністри фінансів ЄС погодили заяву на підтримку цієї додаткової допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів євро на неформальному засіданні Ради Ecofin у Празі. Сьогодні ця додаткова допомога була офіційно ухвалена після того, як необхідні формальні кроки були виконані лише за 11 днів", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку ЄС Україні у гуманітарній, митній та оборонній сферах, а також у сфері розвитку.

Цю макрофінансову допомогу у розмірі 5 мільярдів євро буде надано Україні у вигляді довгострокових кредитів на дуже пільгових умовах. Це є другим етапом реалізації запланованої повної виключної макрофінансової допомоги ЄС Україні на суму до 9 млрд євро, оголошеної Європейською комісією у повідомленні від 18 травня 2022 року та схваленої Європейською радою 23-24 червня. 2022.

Крім того, ухвалене рішення надає бюджету ЄС кошти для покриття ризику збитків за цими додатковими кредитами, а також кредитом у розмірі 1 млрд євро, прийнятим 12 липня 2022 року. Останній був повністю освоєний двома траншами 1 та 2 серпня 2022 р.

"За цим рішенням має бути швидке прийняття подальшого рішення, що реалізує третій етап запланованої повної макрофінансової допомоги Союзу на додаткову суму до 3 мільярдів євро, як тільки буде визначено структуру цієї допомоги", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Європейська комісія 7 вересня схвалила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Всі країни-члени Європейського союзу, крім Угорщини, 2 вересня на робочому рівніпогодилися фінансово гарантувати ще 5 мільярдів євромакрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.