ЄС виділив Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги

Європейська комісія 7 вересня схвалила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

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Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ситуація в Україні вимагає нашої неослабної підтримки. Сьогодні Єврокомісія пропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги", - зазначила вона.

За її словами, це доповнює 10 млрд євро, які Європейський союз вже надав у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

Ситуація в Україні вимагає нашої неослабної підтримки.



Сьогодні @EU_Commission пропонує Україні додаткові €5 млрд макрофінансової допомоги.



Це доповнює €10 млрд, які Європейський Союз вже надав у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги. pic.twitter.com/M9D10fu9UJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2022

Нагадаємо, всі країни-члени Європейського союзу, крім Угорщини, 2 вересня на робочому рівні погодилися фінансово гарантувати ще 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

Дані 5 мільярдів євро є частиною обіцяного ЄС Україні ще у травні пакета допомоги.

Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, ці кошти допоможуть забезпечити стійкість української економіки, підтримати армію та підготуватися до проходження опалювального сезону.