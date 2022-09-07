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ЄС виділив Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги
Європейська комісія 7 вересня схвалила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги.
Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ситуація в Україні вимагає нашої неослабної підтримки. Сьогодні Єврокомісія пропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги", - зазначила вона.
За її словами, це доповнює 10 млрд євро, які Європейський союз вже надав у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, всі країни-члени Європейського союзу, крім Угорщини, 2 вересня на робочому рівні погодилися фінансово гарантувати ще 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.
Дані 5 мільярдів євро є частиною обіцяного ЄС Україні ще у травні пакета допомоги.
Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, ці кошти допоможуть забезпечити стійкість української економіки, підтримати армію та підготуватися до проходження опалювального сезону.