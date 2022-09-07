ЕС выделил Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи

Европейская комиссия 7 сентября одобрила выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

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Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Ситуация в Украине требует нашей неослабевающей поддержки. Сегодня Еврокомиссия предлагает Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи", – отметила она.

По ее словам, это дополняет 10 млрд евро, которые Европейский союз уже предоставил в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.

Ситуація в Україні вимагає нашої неослабної підтримки.



Сьогодні @EU_Commission пропонує Україні додаткові €5 млрд макрофінансової допомоги.



Це доповнює €10 млрд, які Європейський Союз вже надав у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги. pic.twitter.com/M9D10fu9UJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2022

Напомним, все страны-члены Европейского союза, кроме Венгрии, 2 сентября на рабочем уровне согласились финансово гарантировать еще 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи посредством долгосрочных кредитов для Украины.

Данные 5 млрд евро являются частью обещанного ЕС Украине еще в мае пакета помощи.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, эти средства помогут обеспечить устойчивость украинской экономики, поддержать армию и подготовиться к прохождению отопительного сезона.