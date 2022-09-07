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ЕС выделил Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи
Европейская комиссия 7 сентября одобрила выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи.
Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
"Ситуация в Украине требует нашей неослабевающей поддержки. Сегодня Еврокомиссия предлагает Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи", – отметила она.
По ее словам, это дополняет 10 млрд евро, которые Европейский союз уже предоставил в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, все страны-члены Европейского союза, кроме Венгрии, 2 сентября на рабочем уровне согласились финансово гарантировать еще 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи посредством долгосрочных кредитов для Украины.
Данные 5 млрд евро являются частью обещанного ЕС Украине еще в мае пакета помощи.
Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, эти средства помогут обеспечить устойчивость украинской экономики, поддержать армию и подготовиться к прохождению отопительного сезона.