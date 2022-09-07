Денег много не бывает. От кого и на каких условиях Украина получает финансовую помощь

Из 34 млрд долларов, которые пообещали выделить Украине иностранные партнеры, фактически поступила лишь половина. К тому же, 60% этой суммы – кредиты, которые придется возвращать годами.

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По данным Национального банка, внешнее финансирование обеспечивает более 40% поступлений в государственный бюджет Украины. При этом, объем заявленной международной помощи нашей стране достигает 34 млрд долл. Хотя в плане восстановления украинской экономики, который был презентован в июле в швейцарском Лугано, фигурировала цифра зарубежного финансирования в диапазоне 60-65 млрд долл., которые Украина планирует привлечь до конца 2022 года. То есть, пока что ожидания где-то вдвое оптимистичней, чем реальность.

Сумма же фактически выделенной помощи еще меньше. На начало августа она составляла порядка 38% заявленной. В августе Украина получила еще 4,7 млрд долл. Итого, партнеры предоставили нам около 18,5 млрд долл. или чуть более половины обещанного.

Сумма, в принципе, немалая. Она практически эквивалентна четырехмесячному дефициту украинского бюджета. Но дело в том, что далеко не вся помощь может быть направлена на латание бюджетных "дыр". Кроме того, многое Украине придется возвращать годами (если не десятилетиями), потому что большая часть финансирования – кредиты.

Вклад грантовой помощи в доходы госбюджета, п.п.

Данные НБУ

Не только деньги, но и оружие

Для начала разберемся, какую вообще помощь получает Украина сейчас. Это макрофинансирование, которое предоставляют всевозможные иностранные организации (МВФ, Мировой Банк, Европейский инвестбанк и т.д.), а также правительства других стран (США, государств ЕС). В этом случае как раз речь идет о "живых" деньгах, которые поступают на счета Госказначейства. А затем уже средства распределяются в зависимости от потребностей или их целевого назначения.

Второй вид помощи – военная. И вот здесь может возникнуть путаница. Потому что страны-партнеры, которые поставляют Украине вооружение, озвучивают военную поддержку в денежном эквиваленте. Например, США в конце августа заявили, что предоставят нам военную помощь на 3 млрд долл. Но это не значит, что Украина получит несколько грузовиков хрустящих купюр и потратит их на вооружение.

Все немного сложнее. Страна-донор либо передает Украине оружие и продукцию военного назначения на упомянутую сумму, если у нее все это есть в наличии. Либо же размещает заказы у производителей, которые выпускают обещанное вооружение, после чего оно уже отправляется в Украину. Поэтому военную помощь с финансовой путать не стоит.

Возвращаясь к макрофинансовой поддержке, важно учитывать, что она состоит как из грантов (это, по сути, безвозвратная помощь), так и из кредитов (они выдаются на льготных условиях, но их нужно возвращать). Так вот, доля грантов составляет около 40%, плюс-минус, остальные 60% – это кредиты и кредитные гарантии.

Грантодатели и кредиторы

Главные помощники Украины – США и Европейский союз. Именно они пообещали больше всего денег. По оценкам Центра экономической стратегии (ЦЭС), которые есть в распоряжении Delo.ua, ЕС обязался дать нам почти 11 млрд долл., объем финансирования от США составит около 10 млрд долл. Замыкают ТОП-5 доноров Европейский инвестбанк (2,3 млрд долл. заявленной помощи), Мировой банк (2,1 млрд долл.) и Великобритания (2 млрд долл.).

По факту больше всего средств выделили США (почти 7 млрд долл.), ЕС (2,4 млрд долл.), Канада (1,5 млрд долл.), МВФ (1,4 млрд долл.) и Германия (1,37 млрд долл.).

Поступления от крупнейших международных доноров Украины с 24 февраля по 1 сентября 2022 года

Данные ЦЭС

По объемам безвозмездной помощи лидируют США: 90% американских денег, поступивших в Украину – это гранты. Самую "свежую" порцию штаты передали в конце августа. Это 3 млрд долл. из запланированных 4,5 млрд долл. в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Также из грантов состоит около 70% финансирования, которое выделила Германия.

Остальные же партнеры безвозвратной помощью баловать не спешат. По данным НБУ, около 200 млн долл. грантов выделил ЕС, в пределах 100-150 млн долл. поступило от Великобритании и Италии, и даже Албания наскребла для Украины чуть больше миллиона евро.

Желающих поддержать Украину кредитами гораздо больше, чем грантодателей. Большая часть помощи от Евросоюза – как раз кредитные ресурсы. Буквально в начале августа ЕС перевел нам очередной миллиард заемных средств двумя траншами по 500 млн евро. Эти деньги пойдут (вернее, уже пошли) на финансирование первоочередных потребностей госбюджета и поддержку финансовой стабильности Украины.

В виде кредитов выделяет деньги Канада. Самый свежий заем поступил от канадцев в августе – 350 млн долл. на закупку газа. Прокредитовала Украину почти на 600 млн долл. Япония, чуть больше 320 млн долл. кредитных средств выделила Франция. Порядка полумиллиарда долларов кредитного финансирования предоставила Великобритания.

Исключительно кредитами подпитывают Украину МВФ, Европейский инвестбанк, Мировой банк. Хотя, чему удивляться, эти организации никогда благотворительностью не занимались.

Сколько заплатим?

Возникает резонный вопрос о стоимости всех этих ресурсов для Украины. Дело в том, что ни украинская власть, ни кредиторы подробные условия заимствований не разглашают.

Например, когда еще в марте МВФ принял решение выделить экстренно 1,4 млрд долл., он сообщил лишь о том, что это средства в рамках "…инструмента быстрого финансирования (RFI) для удовлетворения неотложных потребностей и смягчения экономических последствий войны". А представители Еврокомиссии, заявив в августе об очередном миллиарде евро, уточнили, что макрофинансовая помощь предоставлена Украины на покрытие ее экстренных нужд, и это лишь первая часть в рамках исключительного пакета поддержки на 9 млрд евро.

Впрочем, если взглянуть в прошлое, можно оценить стоимость кредитных ресурсов. Например, ставка по кредиту МВФ, который Украина получила весной 2020 года, была в пределах 2,3-2,6% годовых. Ставка по кредитам ЕИБ в среднем составляет около 2%. А Канада по кредиту на 770 млн долл., выданному Украине еще в июне, установила плату в размере 1,89% годовых.

С одной стороны, это не так и много. С другой, поскольку суммы финансирования исчисляются миллиардами, "мизерный" на первый взгляд процент тянет за собой внушительные платежи при погашении.

Просто статистика: ежегодно Украина возвращала внешним кредиторам 10-12 млрд долл. И это в мирное время, когда в бюджете водились деньги. А объемы заимствований не были такими масштабными, как сейчас. Соответственно, в последующие годы долговая нагрузка возрастет существенно. Даже при условии, что кредиторы будут лояльны и согласятся на отсрочки, реструктуризации и прочие поблажки.

Структура внешнего госдолга Украины по видам кредиторов и доноров, млрд долл.

Данные Минфина (без учета гарантированного долга)

Помощи будет больше… наверное

Поскольку денег в госбюджете катастрофически не хватает, а эмиссия гривны уже приобрела угрожающие масштабы, Украина и дальше будет привлекать зарубежную помощь.

В августе премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что подал в МВФ официальное предложение о новой специальной программе финансирования. А чуть позже представители Офиса Президента уточнили, что на первом этапе Фонд может выделить Украине 5 млрд долл. Общий объем кредитной линии, необходимой для преодоления экономического кризиса, спровоцированного войной, может достичь 20 млрд долл. Причем, Кабмин надеется получить первые деньги уже в конце 2022 года.

МЕС тоже не отказывается от дальнейшего финансирования. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что до 11 сентября наша страна получит еще 5 млрд евро. Помимо этого, глава Еврокомисии заверила, что ЕС будет с Украиной "…столько, сколько нужно". Поэтому не исключено, что эта кредитная линия может быть расширена.

Также мы ждем оставшиеся 1,5 млрд долл. от США в рамках грантовой программы на 4,5 млрд долл. Вдобавок к этому, в начале сентября в Reuters появилась информация, что американский президент Джо Байден может запросить у Конгресса США еще 11,7 млрд долл. военной и финансовой помощи Украине. Из этой суммы непосредственно 2 млрд долл. составит экстренное финансирование для устранения последствий войны в Украине, на преодоление энергетического кризиса – в том числе.