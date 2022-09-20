Совет Европы одобрил выделение Украине транша на 5 млрд евро в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

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"9 сентября министры финансов ЕС согласовали заявление в поддержку этой дополнительной помощи Украине в размере 5 миллиардов евро на неформальном заседании Совета Ecofin в Праге. Сегодня эта дополнительная помощь была официально принята после того, как необходимые формальные шаги были выполнены всего за 11 дней", - сказано в сообщении.

Согласно ему, эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС Украине в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития.

Эта макрофинансовая помощь в размере 5 миллиардов евро будет предоставлена Украине в виде долгосрочных кредитов на очень льготных условиях. Это второй этап реализации запланированной полной исключительной макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 млрд евро, объявленной Европейской комиссией в сообщении от 18 мая 2022 года и одобренной Европейским советом 23-24 июня. 2022.

Кроме того, принятое решение предоставляет бюджету ЕС средства для покрытия риска ущерба по этим дополнительным кредитам, а также кредиту в размере 1 млрд евро, принятому 12 июля 2022 года. Последний был полностью освоен двумя траншами 1 и 2 августа 2022 г.

"По этому решению должно быть быстрое принятие дальнейшего решения, реализующего третий этап запланированной полной макрофинансовой помощи Союза на дополнительную сумму до 3 миллиардов евро, как только будет определена структура этой помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, Европейская комиссия 7 сентября одобрила выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Все страны-члены Европейского союза кроме Венгрии 2 сентября на рабочем уровне согласились финансово гарантировать еще 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.