США дополнительно предоставят Украине $457,5 млн

Соединенные Штаты Америки 26 сентября выделили 457,5 миллиона долларов на помощь украинским правоохранительным органам и органам уголовной юстиции. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

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Часть этой суммы будет направлена на поддержку усилий украинского правительства по документированию, расследованию и судебному преследованию преступлений, совершенных российскими военными.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал выделение дополнительной помощи, написав в Twitter: "Соединенные Штаты предоставят дополнительно 457,5 миллионов долларов на помощь в обеспечении безопасности гражданского населения, чтобы спасти жизнь и укрепить потенциал наших украинских партнеров в правоохранительных органах и уголовном правосудии. Мы разделяем их приверженность демократической, независимой и суверенной Украине".

Там добавили, что всего с середины декабря 2021 года США выделили более 645 миллионов долларов помощи, которая "положительно повлияла на украинские правоохранительные органы и уголовное правосудие, в частности, Национальную полицию Украины (НПУ) и Государственную пограничную службу".

Накануне, 17 сентября, в государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,5 млрд долл от США из Целевого фонда Всемирного банка. Отметим, что эти 1,5 миллиарда долларов – последний транш помощи США общим объемом 4,5 миллиарда долларов.

Агентство США по международному развитию объявило об этой финансовой помощи в августе. В том же месяце первый транш в размере 3 млрд долл поступил в бюджет Украины.

Кроме того, в июле Палата представителей в четверг приняла ежегодный законопроект об оборонной политике, позволяющий выделить почти 840 миллиардов долларов на оборону на 2023 финансовый год. Украина из этих денег должна получить один миллиард долларов.

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