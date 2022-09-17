В госбюджет поступил грант от США в размере $1,5 млрд, - Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмигаль 17 сентября сообщил, что в государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,5 млрд долл. от США из Целевого фонда Всемирного банка.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом глава Кабмина написал в Twitter.

"В государственный бюджет поступил грант в размере $1,5 млрд. Это последний транш из $4,5 млрд от США из Целевого фонда Всемирного банка. Спасибо президенту Джозефу Бадейну и США за поддержку", - сообщил Шмигаль в микроблоге Twitter.

По информации Министерства финансов, эти грантовые средства будут направлены на возмещение расходов понесенных бюджетом для обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ и т.д.

По его словам, деньги будут направлены на возмещение бюджетных расходов на пенсионные выплаты и программы соцпомощи.

Отметим, что эти 1,5 миллиарда долларов – последний транш помощи США общим объемом 4,5 миллиарда долларов.

Агентство США по международному развитию объявило об этой финансовой помощи в августе. В том же месяце первый транш в размере 3 млрд долл. поступил в бюджет Украины того же месяца.

Кроме того, в июле Палата представителей в четверг приняла ежегодный законопроект об оборонной политике, позволяющий выделить почти 840 миллиардов долларов на оборону на 2023 финансовый год. Украина из этих денег должна получить один миллиард долларов.

В целом, с начала открытой военной агрессии России при содействии Всемирного банка Соединенные Штаты Америки уже предоставили Украине 8,5 млрд дол США грантовой помощи.

Источник фото: ua.depositphotos.com