До держбюджету надійшов грант від США у розмірі $1,5 млрд, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 17 вересня повідомив, що до державного бюджету України надійшов грант у розмірі 1,5 млрд дол від США з Цільового фонду Світового банку.

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Про це очільник Кабміну написав в Twitter.

"До державного бюджету надійшов грант у розмірі $1,5 млрд. Це останній транш із $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку. Дякую президентові Джозефу Бадейну та США за підтримку", - повідомив Шмигаль у мікроблозі Twitter.

За інформацією Міністерства фінансів, ці грантові кошти буде спрямовано на відшкодування витрат понесених бюджетом для забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги таких, як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО тощо.

Зазначимо, що ці 1,5 мільярда доларів – це останній транш допомоги США загальним обсягом 4,5 мільярда доларів.

Агентство США з міжнародного розвитку оголосило про цю фінансову допомогу в серпні. Того ж місяця перший транш у розмірі 3 млрд дол надійшов до бюджету України того ж місяця.

Крім того, у липні Палата представників у четвер прийняла щорічний законопроект про оборонну політику, який дозволяє виділити майже 840 мільярдів доларів на оборону на 2023 фінансовий рік. Україна з цих грошей має отримати один мільярд доларів.

Загалом від початку відкритої військової агресії Росії за сприяння Світового банку Сполучені Штати Америки вже надали Україні 8,5 млрд дол США грантової допомоги.

Джерело фото: ua.depositphotos.com