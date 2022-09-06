Міжнародні резерви України зросли майже на 14% завдяки фінансовій допомозі партнерів

За серпень міжнародні резерви України збільшилися на 13,6% — до 25 436,0 млн дол США. Зростання відбулося завдяки надходженню нових кредитів та грантів від міжнародних партнерів на тлі помірних боргових виплат країни в іноземній валюті та менших інтервенцій Національного банку з продажу валюти.

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Про це 6 вересня повідомила пресслужба НБУ.

За серпень на рахунок уряду в НБУ надійшло 4 788,4 млн дол США, а саме:

3 030,9 млн дол. США надійшли від Сполучених Штатів Америки (через механізм Світового банку);

1 015,6 млн дол. США – від Європейського Союзу;

349,3 млн дол. США – від Уряду Канади;

205,6 млн дол. США – від Уряду Італії;

99,6 млн дол. США – від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП);

87,4 млн дол. США – від інших кредиторів.

В той же час Україна продовжує обслуговувати свій державний борг. Так, 165,4 млн дол уряд за місяць спрямовував на обслуговування та погашення боргу перед міжнародними кредиторами, ще 6,5 млн дол – на обслуговування ОВДП. Додатково 221,1 млн дол Україна сплатила Міжнародному валютному фонду.

У серпні НБУ продовжував виходили на міжбанківський ринок, загалом викупивши 311,7 млн дол та продавши —1 641,4 млн дол. Втім обсяг чистого продажу валюти НБУ у серпні суттєво нижчий за сальдо інтервенцій НБУ у квітні, травні та червні.

Попередні місяці міжнарожні резерви скорочувалися, наприклад, за травень - скоротилися на 7% ($1,8 млрд) і склали $25,1 млрд. У червні в порівнянні з травнем резреви зменшилист на 9% - до $22,7 млрд. У липні міжнародні резерви скоротилися до $22,4 млрд.

Нагадаємо, за прогнозами Кабміну, економіка України стабілізується протягом 2023 року та зросте на 15,5% за його підсумками. Українська влада веде переговори про новий макротранш від МВФ, який в тому числі допоможе стабілізувати українську економіку.

При цьому 2022 року ВВП України неминуче обвалиться на 33-35%, його зростання прогнозується на 5,9% у 2023 роціта на 4,9% у 2024 році.

Джерело фото: ua.depositphotos.com