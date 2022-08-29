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Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні
Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила, що шведський уряд надасть Україні новий пакет допомоги загальною сумою в мільярд шведських крон (близько 100 млн доларів).
Про це пише Європейська правда.
"Для нас честь і обов’язок підтримати вас (Україну, - ред.). Тому мій уряд надасть Україні новий пакет допомоги у розмірі один мільярд шведських крон, тобто приблизно 100 мільйонів доларів", - заявила прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон.
За її словами, половина пакета – це військова підтримка України, яка передбачає зброю, про яку просив український уряд і доповнить внески інших країн. Друга частина спрямована на підтримку української економіки, стійкості та відновлення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також шведська сторона вже задіяна у побудові тимчасових притулків для людей, які втратили жило у війні та сприятиме вивезенню українського зерна.
Нагадаємо, що раніше Швеція перерахувала на ЗСУ 1,7 млрд гривень.