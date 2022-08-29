Швеция объявила о новом пакете помощи Украине

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что шведское правительство предоставит Украине новый пакет помощи на общую сумму в миллиард шведских крон (около 100 млн долларов).

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Об этом пишет Европейская Правда.

"Для нас честь и обязанность поддержать вас (Украину, - ред.). Поэтому мое правительство предоставит Украине новый пакет помощи в размере одного миллиарда шведских крон, то есть примерно 100 миллионов долларов", - заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

По ее словам, половина пакета – это военная поддержка Украины, которая предусматривает оружие, о котором просило украинское правительство и дополнит взносы других стран. Вторая часть направлена на поддержку украинской экономики, устойчивости и восстановления.

Также шведская сторона уже задействована в построении временных приютов для людей, которые потеряли жилье из-за войны и будет способствовать вывозу украинского зерна.

Напомним, что ранее Швеция перечислила в ВСУ 1,7 млрд гривен.