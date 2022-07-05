Швеция передала Украине копию древнего письма о признании Запорожской Сечи как независимого государства

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон передала Украине копию письма короля Карла XII о признании Запорожской Сечи как независимого государства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом стало известно во время пресс-конференции премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и президента Украины Владимира Зеленского, 4 июля.

"Это символический момент. Мне кажется, что этот документ имеет большое значение для нашей современности", - говорит Зеленский.

Зеленский прочитал отрывок из письма, в котором говорится о том, что Карл XII дает наставления шведскому послу, чтобы он признал Запорожскую Сечь как независимое государство, как субъект международного права, чтобы не было притеснений от московского царя.

"Я думаю, что это очень хорошо укладывается в нынешний политический контекст. Уже в начале 18 века наш король тогда был поражен казачьей и казацкой демократией", - сказала премьер Швеции.

Напомним, что Швеция предоставит Украине военную помощь более чем на €95 миллионов.