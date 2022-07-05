Швеція передала Україні копію старовинного листа про визнання Запорізької Січі як незалежної держави

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон передала Україні копію листа короля Карла XII про визнання Запорізької Січі як незалежної держави.

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Про це стало відомо під час прес-конференції прем'єр-міністра Швеції Магдалени Андерссон та президента України Володимира Зеленського, 4 липня.

"Це символічний момент. Мені здається, що цей документ має велике значення для нашої сучасності", – каже Зеленський.

Зеленський прочитав уривок із листа, в якому йдеться про те, що Карл XII дає повчання шведському послу, щоб він визнав Запорізьку Січ як незалежну державу, як суб'єкт міжнародного права, щоб не було утисків від московського царя.

"Я думаю, що це дуже добре вкладається в нинішній політичний контекст. Вже на початку 18 століття наш король тоді був вражений козачою та козацькою демократією", - сказала прем'єр Швеції.

Нагадаємо, що Швеція надасть Україні військову допомогу більш як на 95 мільйонів євро.