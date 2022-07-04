Фінляндія та Швеція завершили переговори щодо вступу до НАТО

Фінляндія та Швеція 4 липня завершили у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі переговори про приєднання до Північноатлантичного альянсу, як це було погоджено минулого тижня лідерами НАТО на їхньому саміті у Мадриді.

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Як зазначається у повідомленні НАТО, обидві країни офіційно підтвердили свою готовність і здатність виконувати політичні, юридичні та військові зобов'язання членства в НАТО.

Переговори велися між офіційними особами НАТО та представниками Фінляндії та Швеції. Фінську делегацію очолювали міністр закордонних справ Пекка Хаавісто та міністр оборони Антті Кайкконен, шведську – міністр закордонних справ Анн Лінде.

Зустрічі для кожної країни проходили під головуванням помічника генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Беттіни Каденбах.

Після завершення переговорів союзники мають підписати протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції у штаб-квартирі НАТО вже 5 липня. Після цього протоколи про приєднання будуть відправлені на ратифікацію всім країнам НАТО відповідно до їхніх національних процедур.

Нагадаємо, що Фінляндія та Швеція були запрошені до НАТО на саміті організації в Іспанії 29 червня. Цьому передувало укладання цими країнами меморандуму з Туреччиною, яка відмовилася від перешкоджання їх вступу до НАТО в обмін на згоду співпрацювати з нею у сфері боротьби з тим, що сама Туреччина називає тероризмом.