Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО

Финляндия и Швеция 4 июля завершили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе переговоры о присоединении к Североатлантическому альянса, как это было согласовано на прошлой неделе лидерами НАТО на их саммите в Мадриде.

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Как отмечается в сообщении НАТО, обе страны официально подтвердили свою готовность и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства членства в НАТО.

Переговоры велись между официальными лицами НАТО и представителями Финляндии и Швеции. Финскую делегацию возглавляли министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен, шведскую – министр иностранных дел Анн Линде.

Встречи для каждой страны проходили под председательством помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Беттины Каденбах.

После завершения переговоров союзники должны подписать протоколы о присоединении Финляндии и Швеции в штаб-квартире НАТО уже 5 июля. После этого протоколы о присоединении будут отправлены на ратификацию всем странам НАТО в соответствии с их национальными процедурами.

Напомним, что Финляндия и Швеция были приглашены в НАТО на саммите организации в Испании 29 июня. Этому предшествовало заключение этими странами меморандума с Турцией, которая отказалась от препятствования их вступления в НАТО в обмен на согласие сотрудничать с ней в сфере борьбы с тем, что сама Турция называет терроризмом.