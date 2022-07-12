Швеція перерахувала на ЗСУ ще 1,7 млрд гривень

Національний банк України ще 6 липня отримав від уряду Швеції 577,7 мільйона шведських крон (майже 1,7 мільярда гривень у еквіваленті) на спеціальний рахунок, відкритий для підтримки Збройних сил України.

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Як повідомляє український регулятор 12 липня, це вже другий переказ коштів від шведського уряду на спецрахунок НБУ: 3 березня той перерахував 500 мільйонів шведських крон (понад 1,5 мільярда гривень).

"Ми надзвичайно вдячні уряду Швеції за значні благодійні внески, спрямовані на підтримку ЗСУ. Українські військові вже п’ятий місяць поспіль мужньо обороняють від російських загарбників не лише територіальну цілісність нашої держави, але й відстоюють демократичні цінності усього цивілізованого світу. Тож наше єднання є надзвичайно важливим", – наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

Загалом станом на 12 липня на спеціальний рахунок із дня відкриття було перераховано 19,7 мільярда гривень у еквіваленті. Зокрема, 7,1 мільярда гривень у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські юані, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Гроші надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та багатьох інших країн світу). Перерахувати ж кошти на допомогу українській армії можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.

Нагадаємо також, що 11 липня Нацбанк ввів у обіг пам’ятні монети "В єдності – сила", присвячені єднанню українського народу у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці, яку Україні надає весь світ. На реверсі цих монет розміщена стилізована композиція з кольорових прапорів 15 країн, які всебічно допомагають Україні, зокрема й Швеції.

Джерело фото: ua.depositphotos.com