Международные резервы Украины выросли почти на 14% благодаря финансовой помощи партнеров

За август международные резервы Украины увеличились на 13,6% - до 25 436,0 млн долл. США. Рост произошел благодаря поступлению новых кредитов и грантов от международных партнеров на фоне умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте и меньших интервенций Национального банка по продаже валюты.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба НБУ.

За август на счет правительства в НБУ поступило 4 788,4 млн долл США, а именно:

3 030,9 млн долл США поступили от Соединенных Штатов Америки (через механизм Всемирного банка);

1 015,6 млн долл США – от Европейского Союза;

349,3 млн долл США – от Правительства Канады;

205,6 млн долл США – от Правительства Италии;

99,6 млн долл США – от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ);

87,4 млн долл США – от других кредиторов.

В то же время, Украина продолжает обслуживать свой государственный долг. Так, 165,4 млн долл. правительство за месяц направляло на обслуживание и погашение долга перед международными кредиторами, еще 6,5 млн долл. – на обслуживание ОВГЗ. Дополнительно 221,1 млн долл. Украина уплатила Международному валютному фонду.

В августе НБУ продолжал выходить на межбанковский рынок, в целом выкупив 311,7 млн долл. и продав — 1 641,4 млн долл. Впрочем, объем чистой продажи валюты НБУ в августе существенно ниже сальдо интервенций НБУ в апреле, мае и июне.

Предыдущие месяцы международные резервы сокращались, например, за май - сократились на 7% ($1,8 млрд) и составили $25,1 млрд. В июне по сравнению с маем резревы уменьшили на 9% - до $22,7 млрд. В июле международные резервы сократились до $22,4 млрд.

Напомним, по прогнозам Кабмина, экономика Украины стабилизируется в течение 2023 года и вырастет на 15,5% по его итогам. Украинские власти ведут переговоры о новом макротранше от МВФ, который в том числе поможет стабилизировать украинскую экономику.

При этом в 2022 году ВВП Украины неизбежно рухнет на 33-35%, его рост прогнозируется на 5,9% в 2023 году и на 4,9% в 2024 году.

Источник фото: ua.depositphotos.com