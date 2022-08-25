После резкого падения ВВП Украины может вырасти более чем на 15% в 2023 году, – Минэкономики

Экономика Украины стабилизируется в течение 2023 года и вырастет на 15,5% по его итогам. Об этом прогнозе рассказала первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко в интервью Reuters.

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Она отмечает, что любой прогноз по экономике Украины может быть скорректирован в зависимости от ситуации на войне с РФ.

Текущие прогнозы валового внутреннего продукта в 2023 году колеблются от дальнейшего сокращения на 0,4% до роста на 15,5% после вероятного сокращения на 30-35% в этом году.

"Мы понимаем, что нужно держать экономику в движении. Очень тяжело делать новые прогнозы из-за неопределенности. Это полностью зависит от военного сценария", - добавила Свириденко.

Она отметила, что Украина ведет переговоры о новом макротранше от МВФ, который в том числе поможет стабилизировать украинскую экономику. Хотя Свидоренко не назвала сумму кредита, недавно старший советник Президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что в этом месяце заем МВФ в размере 5 миллиардов долларов на 18 месяцев может служить якорем для большего пакета на 15-20 миллиардов долларов от других кредиторов.

Напомним, согласно прогнозу НБУ, по итогам 2022 года инфляция превысит 30%, в следующем году показатель составит около 20%, до однознакового уровня инфляция замедлится лишь в 2024 году. При этом в 2022 году ВВП Украины неизбежно рухнет на 33-35%. Рост прогнозируется на 5,9% в 2023 году и на 4,9% в 2024 году.

Для поддержки бизнеса и компенсации падения ВВП украинское правительство анонсировало запуск новой экономической стратегии. Кабмин рассчитывает на международные заимствования, гранты и инвестиции, но об смягчении налогового гнета речи, к сожалению, пока нет. Наоборот, все идет к тому, что даже льготы, которые ввела Верховная Рада в начале войны, отменят.