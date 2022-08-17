Покупательная способность гривны снизится вдвое к 2024 году — прогноз НБУ

С 2022 по 2024 годы покупательная способность гривни снизится почти вдвое — это положительный прогноз, он реализуется, если Национальному банку удастся воплотить в реальность задуманные инициативы и принять ряд решений для поддержки экономики.

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Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко в колонке для LB.ua.

В частности, НБУ составил график эмиссий: выкуп ОВГЗ до конца этого года в объемах до 30 млрд грн в месяц, в 2023 году – объем эмиссии уменьшается вдвое, а в 2024 – она прекращается вообще.

"Мы должны четко осознавать, что даже текущие 22,2% потребительской инфляции за год – это существенное сокращение, почти на 1/4, реальных имеющихся доходов граждан. При этом, чтобы не допустить большей потери доходов из-за инфляции, мы были вынуждены потратить значительную часть своих резервов и существенно повысить процентную ставку", - отметил Шевченко.

Согласно прогнозу НБУ, по итогам 2022 года инфляция превысит 30%, в следующем году показатель составит около 20%, до однознакового уровня инфляция замедлится только в 2024 году. При этом в 2022 году ВВП Украины неизбежно рухнет на 33-35%, его рост прогнозируется на 5,9% в 2023 году и на 4,9% в 2024 году.

Для поддержки бизнеса и компенсации падения ВВП украинское правительство анонсировало запуск новой экономической стратегии. Кабмин рассчитывает на международные заимствования, гранты и инвестиции, но об смягчении налогового гнета речи, к сожалению, пока нет. Наоборот, все идет к тому, что даже льготы, которые ввела Верховная Рада в начале войны, отменят.

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