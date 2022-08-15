Деньги Всемирного банка и реструктуризация долгов. Что будет влиять на курс гривны на этой неделе

В ближайшее время Украина получит от Всемирного банка около $4,5 млрд, что, безусловно, повлияет на валютный рынок. Эти ресурсы направлены на покрытие дефицита госбюджета. Украина получит деньги несколькими траншами – первый поступит в августе.

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Как отметил в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, благодаря средствам Всемирного банка совокупный объем финансовой помощи с начала военного противостояния достигнет $8,5 млрд. Впрочем, денег для покрытия всех расходов госбюджета все равно не хватает, и НБУ вынужден будет и дальше. печатать" гривну.

Это негативно скажется на ее курсе по отношению к другим иностранным валютам.

"Владельцы примерно 91% ВВП-варрантов Украины (долговые бумаги, выплаты по которым привязаны к темпам экономического роста – ред.) согласились на предложение украинского правительства об отсрочке выплат и пересмотре условий по этим ценным бумагам. Аналогичное решение приняли владельцы украинских евробондов, предоставив отсрочку по их погашению сроком на 2 года", – говорит Гойлов.

Это позволит Кабмину сохранить до $6 млрд и избежать суверенного дефолта, а также использовать высвободившиеся ресурсы для поддержки украинской экономики.

Как происходили торги на межбанке

В период с 8 по 12 августа НБУ на межбанковском валютном рынке (МВРУ) выкупил относительно незначительный объем валюты, в то время как продал крупную сумму. За вторую неделю августа Нацбанк приобрел всего лишь $93,4 млн, а продал более $521,7 млн (то есть регулятор за пять дней зашел в "минус" почти на $428,3 млн).

Как объясняет председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин, сокращение продажи иностранной валюты клиентами банков на фоне роста объемов ее покупки, в том числе, происходит под влиянием дискуссии вокруг вероятного введения 10% налога на покупку валюты для осуществления импортных операций.

Для сравнения: последней недели июля НБУ купил $683 млн, а реализовал только $33 млн, пополнив в конечном итоге резервы на $650 млн. Такие положительные сдвиги произошли благодаря волне желающих продать доллар, поскольку, как мы помним, Нацбанк 21 июля ослабил официальный курс гривны до 36,57 грн/$ с 29,25 грн/$.

Таким образом, с учетом последних торгов, Нацбанк с начала войны приобрел более $2,219 млрд, а продал более $13,283 млрд. С начала 2022 года регулятор купил более $2,876 млрд, а продал почти $16,054 млрд.

Курс в банках и на черном рынке

В банках и обменниках на прошлой неделе доллар и евро подорожали. Если в понедельник средний курс в банках по доллару составлял 38,65-39,7 грн/$, то уже в воскресенье, 14 августа, с сужением спреда – 39,3-40 грн/$.

На черном рынке в понедельник в среднем по Украине курс составлял 39,2–39,55 грн/$. Наибольшее удорожание произошло в пятницу, когда гривна обесценилась до 39,95-40,2 грн/$. Но на выходных доллар начал постепенно дешеветь.

Согласно прогнозам наших аналитиков, новая неделя гривна начнет с укрепления к доллару. Но вполне вероятно, что к концу выходных 20-21 августа курс снова перешагнет отметку в 40 грн/$.

Что касается евро, то в банках в начале недели курс составлял 39-40,2 грн/€, а в воскресенье – 40-41 грн/€. Но черном рынке в понедельник – 39,6-40,1 грн/€, а к концу недели – 40,6-40,9 грн/€. Здесь также самое большое удорожание пришлось на 40,7-41,1 грн/€.

Вероятнее всего, гривна к евро так же начнет текущую неделю с несущественного удешевления. Но нет гарантии, что к концу предстоящих выходных курс не достигнет 42 грн/€. Как добавляет Андрей Гойлов, украинская национальная валюта находится под давлением, поскольку НБУ продолжает ее необеспеченную эмиссию.