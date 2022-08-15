Гроші Світового банку та реструктуризація боргів. Що буде впливати на курс гривні цього тижня

Найближчим часом Україна отримає від Світового банку близько $4,5 млрд, що безумовно вплине на валютний ринок. Ці ресурси спрямовані на покриття дефіциту держбюджету. Україна отримає кошти кількома траншами – перший надійде у серпні.

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Як зазначив у коментарі Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, завдяки коштам Світового банку сукупний обсяг фінансової допомоги з початку військового протистояння досягне $8,5 млрд. Втім, грошей для покриття всіх видатків держбюджету все одно не вистачає, і НБУ змушений буде й надалі "друкувати" гривню.

Це негативно позначиться на її курсі щодо інших іноземних валют.

"Власники приблизно 91% ВВП-варантів України (боргові папери, виплати за якими прив’язані до темпів економічного росту – ред.) погодилися на пропозицію українського уряду про відстрочку виплат та перегляд умов щодо цих цінних паперів. Аналогічне рішення ухвалили власники українських євробондів, надавши відстрочку щодо їх погашення терміном на 2 роки", – каже Гойлов.

Це дасть можливість Кабміну зберегти до $6 млрд і уникнути суверенного дефолту, а також використовувати ресурси, що вивільнилися, для підтримки української економіки.

Як відбувалися торги на міжбанку

У період з 8 по 12 серпня НБУ на міжбанківському валютному ринку (МВРУ) викупив відносно незначний обсяг валюти, у той час як продав велику суму. За другий тиждень серпня Нацбанк придбав усього лише $93,4 млн, а продав понад $521,7 млн (тобто, регулятор за пять днів зайшов у "мінус" майже на $428,3 млн).

Як пояснює голова Ради Національного банку Богдан Данилишин, скорочення продажу іноземної валюти клієнтами банків на тлі зростання обсягів її купівлі, у тому числі, відбувається під впливом дискусії довкола імовірного запровадження 10%-го податку на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій.

Для порівняння: останнього тижня липня НБУ купив аж $683 млн, а реалізував тільки $33 млн, поповнивши у кінцевому підсумку резерви на $650 млн. Такі позитивні зрушення відбулися завдяки хвилі охочих продати долар, оскільки, як ми пам’ятаємо, Нацбанк 21 липня послабив офіційний курс гривні до 36,57 грн/$ з 29,25 грн/$.

Таким чином, з урахуванням останніх торгів, Нацбанк з початку війни придбав понад $2,219 млрд, а продав більше $13,283 млрд. З початку 2022 року регулятор купив понад $2,876 млрд, а продав майже $16,054 млрд.

Курс у банках і на чорному ринку

У банках і обмінниках минулого тижня долар і євро подорожчали. Якщо у понеділок середній курс у банках по долару складав 38,65-39,7 грн/$, то вже в неділю, 14 серпня, зі звуженням спреду – 39,3-40 грн/$.

На чорному ринку у понеділок в середньому по Україні курс складав 39,2-39,55 грн/$. Найбільше здорожчання відбулося у п’ятницю, коли гривня знецінилась до 39,95-40,2 грн/$. Але на вихідних долар почав поступово дешевшати.

Згідно з прогнозами наших аналітиків, новий тиждень гривня розпочне з укріплення до долару. Але цілком імовірно, що до кінця вихідних 20-21 серпня курс знову переступить позначку у 40 грн/$.

Що ж стосується євро, то у банках на початку тижня курс складав 39-40,2 грн/€, а в неділю – 40-41 грн/€. Но чорному ринку у понеділок – 39,6-40,1 грн/€, а під кінець тижня – 40,6-40,9 грн/€. Тут так само найбільше здорожчання припало на 40,7-41,1 грн/€.

Найвірогідніше, гривня до євро так само розпочне поточний тиждень з несуттєвого здешевлення. Але немає гарантії, що до кінця майбутніх вихідних курс не сягне 42 грн/€. Як додає Андрій Гойлов, наразі українська національна валюта перебуває під тиском, оскільки НБУ продовжує її незабезпечену емісію.