Держатели еврооблигаций Украины согласились на отсрочку выплат по ним на два года

Украина получила необходимые согласия от держателей еврооблигаций на отсрочку выплат и сроков погашения по ним на два года. Об этом, как передает "Интерфакс-Украина", говорится в сообщении украинского Министерства финансов на Ирландской фондовой бирже.

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Указано, что срок действия запросов согласия истек в 17:00 9 августа по нью-йоркскому времени, и в совокупности Украина получила и приняла согласие примерно на 75% от основной суммы находящихся в обращении ценных бумаг.

В ведомстве при этом указывают, что было выполнено условие о согласии от владельцев минимум 50% каждого из 13 выпусков еврооблигаций. Предусмотрено, что одобренные изменения в отношении условий выпусков еврооблигаций вступят в силу 11 августа.

Помимо того, Минфин в среду также окончательно сообщил и о получении одобрения на отсрочку выплат на два года и другое изменение условий по ВВП-варрантам.

Напомним, что Украина 20 июля предложила держателям еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и сроки погашения этих ценных бумаг на два года, сохранив текущие ставки доходности.

Помимо того, международные партнеры Украины в рамках "Большой семерки" и Парижского клуба кредиторов заявили о готовности к приостановке Украиной выплат по госдолгу до конца 2023 года с возможностью продления отсрочки еще на год. Они также настойчиво призвали частных кредиторов принять предложение Украины от обстрочке выплат по ее еврооблигациям и изменении условий по ВВП-варрантам.

По данным Минфина, всего на рынке сейчас находятся в обращении 13 выпусков еврооблигаций Украины общей номинальной стоимостью 17,26 миллиарда долларов и 2,25 миллиарда евро.

В срок до июля 2024 года подлежат погашению три выпуска облигаций на общую сумму 3,017 миллиарда долларов: 1 сентября 2022 года – на 912,35 миллионов, 1 сентября 2023 года – на 1355,23 миллионов и 1 февраля 2024 года – на 750 миллионов долларов.

Выплаты процентов по этим и еще 10 выпускам еврооблигаций за 24 месяца составят с учетом текущих ставок около 3 миллиардов долларов.

На конец дня 9 августа котировки еврооблигаций Украины составляли: по бумагам с погашением в 2024-2033 годах – 17,1-19,5% от номинала, с погашением в 2023 году – 24,1%, а с погашением 1 сентября 2022 года – 32,1%. ВВП-варранты котировались по курсу 26,6% от условной стоимости.

Кроме того, Государственное агентство автомобильных дорог, разместившее в июне 2021 года под гарантии государства дебютные еврооблигации на 700 миллионов долларов с погашением в 2028 году под 6,25%, также сообщило на Лондонской фондовой бирже, что получило согласие держателей этих бумаг на отсрочку выплат процентов по ним и переноса срока их погашения на два года.

Как указывает ИФ, на Франкфуртской фондовой бирже утром 10 августа еврооблигации "Укравтодора" котировались по цене 15,9% от номинала, что несколько ниже котировок суверенных еврооблигаций Украины того же года погашения (около 19,5%).

В свою очередь, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", разместившая в ноябре 2021 года под гарантии государства дебютные пятилетние "зеленые" еврооблигации на 825 миллионов долларов с доходностью 6,875%, также сообщила о согласии держателей этих бумаг на отсрочку выплат процентов по ним и переноса срока их погашения на два года. Как и по всем упомянутым выше облигациям, изменения вступят в силу 11 августа.

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