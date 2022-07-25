"Укравтодор" будет просить кредиторов об отсрочке выплат по евробондам на $700 млн

Государственное агентство автомобильных дорог “Укравтодор” после объявления Украиной запроса на отсрочку выплат по суверенным евробондам, также рассматривает возможность обратиться к кредиторам за отсрочкой по выплатам. Об этом говорится в сообщении “Укравтодора” на Лондонской фондовой бирже.

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"После того, как Украина 20 июля 2022 года объявила о проведении процедуры запроса согласия в отношении ее непогашенных еврооблигаций, "Укравтодор" в настоящее время оценивает свои варианты управления обязательствами в отношении своих облигаций, гарантированных Гарантом. После завершения этой оценки вполне вероятно, что в ближайшем будущем в отношении таких облигаций последует аналогичное мероприятие по управлению обязательствами", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в презентации, подготовленной к организованному J.P.Morgan глобальному коллу с инвесторам было сказано, что Украина, предложившая держателям ее суверенных облигаций отсрочить все выплаты по ним на два года, ожидает от Национальной энергетической компании "Укрэнерго" и Государственного агентства автомобильных дорог аналогичного предложения по их еврооблигациям, выпущенным под гарантии государства.

В свою очередь группа “Нафтогаз” не получила согласия от кредиторов на отсрочку выплат по еврооблигациям на сумму 335 млн долларов. Погашение процентов должно состоятся 26 июля. Однако компания также не получила от Кабинета министров разрешение осуществить такую выплату. Компания намерена подготовить держателям еврооблигаций новое предложение.

23 июля Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C".