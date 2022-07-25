"Укравтодор" проситиме кредиторів про відстрочку виплат по євробондах на $700 млн

Державне агентство автомобільних доріг “Укравтодор” після оголошення Україною запиту на відстрочення виплат за суверенними євробондами також розглядає можливість звернутися до кредиторів за відстроченням виплат. Про це йдеться у повідомленні "Укравтодору" на Лондонській фондовій біржі.

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"Після того, як Україна 20 липня 2022 року оголосила про проведення процедури запиту згоди щодо її непогашених єврооблігацій, "Укравтодор" наразі оцінює свої варіанти управління зобов'язаннями щодо своїх облігацій, гарантованих Гарантом. Після завершення цієї оцінки цілком імовірно, що у найближчому майбутньому щодо таких облігацій буде аналогічний захід з управління зобов'язаннями", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в презентації, підготовленій до організованого JPMorgan глобального колу з інвесторами було сказано, що Україна, яка запропонувала власникам її суверенних облігацій відстрочити всі виплати за ними на два роки, очікує від Національної енергетичної компанії "Укренерго" та Державного агентства автомобільних доріг аналогічної пропозиції щодо їхнім єврооблігаціям, випущеним під гарантії держави.

У свою чергу група "Нафтогазу" не отримала згоди від кредиторів на відстрочку виплат за єврооблігаціями на суму 335 млн доларів. Погашення відсотків має відбутися 26 липня. Проте компанія також не отримала від Кабінету міністрів дозвіл на здійснення такої виплати. Компанія має намір підготувати власникам єврооблігацій нову пропозицію.

23 липня Рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті з CCC до C.