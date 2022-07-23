Fitch понизил рейтинг Украины до преддефолтного

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C". Об этом говорится в его сообщении.

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"Начался процесс, подобный дефолту: 20 июля правительство Украины официально объявило о согласии на отсрочку погашения внешнего долга на 24 месяца. Fitch рассматривает это как начало процесса обмена проблемного долга, что соответствует рейтингам "C" как для рейтинга дефолта эмитента, так и для затронутых ценных бумаг", - сказано в нем.

Соответственно, рейтинг Украины будет понижен до "RD" (ограниченный дефолт), а рейтинг соответствующих облигаций — до "D", если кредиторы одобрят запрос Украины, что Fitch считает вероятным развитием событий.

Напомним, что 20 июля Украина официально предложила держателям своих еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и отодвинуть сроки погашения бумаг на два года, сохранив текущие ставки доходности.

При этом в Министерстве финансов заявили, что перед утверждением предложения об отсрочке выплат по еврооблигациям и изменении условий выпуска ВВП-варрантов Украина обсудила его с избранной группой их основных собственников и "получила четкие признаки поддержки" от них.

В свою очередь группа кредиторов Украины в составе Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США выступили с заявлением о поддержке такого решения и настоятельно рекомендовали держателям евробондов Украины принять предложение об отсрочке выплат по ним, а также пересмотреть условия по ВВП-варрантам.

Было отмечено, что международные партнеры Украины готовы обеспечить приостановку обслуживания госдолга Украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года с возможностью продления еще на год.

Однако перед этим, когда неделей ранее Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" попросила держателей своих еврооблигаций согласиться на отсрочку выплат по ним на два года, тем советовали не принимать такое предложение.

Впоследствии стало также известно, что и Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и Государственное агентство автомобильных дорог собираются предложить кредиторам отсрочить получение выплат по их еврооблигациям, выпущенным под гарантии государства.

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