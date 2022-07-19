Fitch объявило об "ограниченном дефолте" Беларуси

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 13 июля понизило долгосрочный рейтинг дефолта Беларуси в иностранной валюте до RD (ограниченный дефолт). Об этом говорится в опубликованном накануне сообщении агентства.

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Отмечается, что запланированной датой пересмотра Fitch суверенного рейтинга Беларуси должно было быть 28 октября, однако агентство считает, что события в этой стране оправдывают такое отклонение от графика, а именно оно вызвано истечением 14-дневного льготного периода по выплате купона по еврооблигациям 2027 года. При этом рейтинг самих этих облигаций понижен с C до D (дефолт).

Напомним, что 13 июля другое международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что рассматривает действия Беларуси в вопросе выплат по упомянутым облигациям, как признак дефолта. Однако оно не является официальным рейтингующим Беларусь агентством, в отличие от Fitch, которое в итоге выдержало паузу в несколько дней перед публичной констатацией изменения кредитного рейтинга этой страны.

Еще 28 июня власти Беларуси приняли решение о перечислении тамошним Министерством финансов выплат по еврооблигациям в белорусских рублях на специально открываемые счета в местном Беларусбанке, а на следующий день Минфин страны сообщил, что выплаты по облигациям Belarus-2027 со сроком именно в этот день в общей сумме 22,9 миллиона долларов уже проведены по новому порядку.

В свою очередь Citibank и компания Citigroup Global Markets Europe 7 июля заявили о приостановке работы в качестве регистратора, финансового, платежного и трансфертного агента по евробондам Беларуси.

В тот же день Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси в иностранной валюте до "C" с "CCC", поскольку платеж в национальной валюте противоречит документации по облигациям, не допускающей расчетов в альтернативных валютах.

Агентство также предупредило, что если платежи по еврооблигациям Belarus-27 не будут произведены в соответствии с первоначальными условиями к 13 июля, то оно будет считать это дефолтом и понизит долгосрочный рейтинг Беларуси до "RD" (ограниченный дефолт), а рейтинг данного выпуска еврооблигаций - до "D", что в итоге и произошло.

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