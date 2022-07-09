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Финансы
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Беларуси грозит дефолт с 13 июля, - Fitch.

Беларуси грозит дефолт с 13 июля, - Fitch.

Беларусь может столкнуться с техническим дефолтом по своим еврооблигациям уже с 13 июля. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.

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Агентство понизило краткосрочный дефолтный рейтинг эмитента с ССС до С.

Риск технического дефолта вырос, после того как руководство Беларуси приняло решения проводить выплаты в рублях по своим еврооблигациям с погашением в 2027 году.

Первый платеж в рублях был произведен 29 июня, хотя условия погашения еврооблигаций предусматривают оплату в долларах и не допускают использование альтернативных валют.

"Если платежи по еврооблигациям 2027 г. в соответствии с первоначальными условиями не будут произведены к концу льготного периода, 13 июля, Fitch будет считать это дефолтом",- отмечает агентство.

Напомним, Беларусь будет исполнять долговые обязательства по евробондам в национальной валюте. Соответствующее постановление приняли Совет Министров и Национальный банк.

По такому же пути ранее пошла Россия. Так, лидер страны-агрессора Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему долгу РФ в валюте, подразумевающий совершение таких выплат в рублях.

Но это оккупантам не помогло. 27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум видам еврооблигаций на сумму 100 миллионов долларов, что Международное рейтинговое агентство Moody's посчитало дефолтом.

Автор:
Степан Крьока