Беларуси грозит дефолт с 13 июля, - Fitch.

Беларусь может столкнуться с техническим дефолтом по своим еврооблигациям уже с 13 июля. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.

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Агентство понизило краткосрочный дефолтный рейтинг эмитента с ССС до С.

Риск технического дефолта вырос, после того как руководство Беларуси приняло решения проводить выплаты в рублях по своим еврооблигациям с погашением в 2027 году.

Первый платеж в рублях был произведен 29 июня, хотя условия погашения еврооблигаций предусматривают оплату в долларах и не допускают использование альтернативных валют.

"Если платежи по еврооблигациям 2027 г. в соответствии с первоначальными условиями не будут произведены к концу льготного периода, 13 июля, Fitch будет считать это дефолтом",- отмечает агентство.

Напомним, Беларусь будет исполнять долговые обязательства по евробондам в национальной валюте. Соответствующее постановление приняли Совет Министров и Национальный банк.

По такому же пути ранее пошла Россия. Так, лидер страны-агрессора Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему долгу РФ в валюте, подразумевающий совершение таких выплат в рублях.

Но это оккупантам не помогло. 27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум видам еврооблигаций на сумму 100 миллионов долларов, что Международное рейтинговое агентство Moody's посчитало дефолтом.