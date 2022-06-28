Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило дефолт России. Об этом сообщается на сайте агентства.

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"27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум видам еврооблигаций на сумму 100 миллионов долларов к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что мы рассматриваем событие дефолта по нашему определению", — сказано в сообщении.

Согласно ему, для России вероятны дальнейшие дефолты по будущим купонным выплатам.

"Президент России 22 июня Указ ввел порядок выплаты внешнего долга в рублях. Мы придерживаемся мнения, что мы, скорее всего, будем рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям, не допускающим такого переназначение в договорных условиях", — отмечает Moody's.

Еврооблигации, выпущенные Россией после 2018 года, допускают при определенных условиях погашение в рублях. Однако еврооблигации, выпущенные до 2018 года, либо не содержат такой альтернативы, либо разрешают погашение бондов только в другой твердой валюте (доллары, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк).

Напомним, Россия так и не смогла выплатить проценты по внешнему долгу впервые с 1918 года. Это означает, что РФ столкнулась с дефолтом по своему суверенному долгу в иностранной валюте.