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Moody's подтвердило дефолт России
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило дефолт России. Об этом сообщается на сайте агентства.
"27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум видам еврооблигаций на сумму 100 миллионов долларов к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что мы рассматриваем событие дефолта по нашему определению", — сказано в сообщении.
Согласно ему, для России вероятны дальнейшие дефолты по будущим купонным выплатам.
"Президент России 22 июня Указ ввел порядок выплаты внешнего долга в рублях. Мы придерживаемся мнения, что мы, скорее всего, будем рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям, не допускающим такого переназначение в договорных условиях", — отмечает Moody's.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Еврооблигации, выпущенные Россией после 2018 года, допускают при определенных условиях погашение в рублях. Однако еврооблигации, выпущенные до 2018 года, либо не содержат такой альтернативы, либо разрешают погашение бондов только в другой твердой валюте (доллары, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк).
Напомним, Россия так и не смогла выплатить проценты по внешнему долгу впервые с 1918 года. Это означает, что РФ столкнулась с дефолтом по своему суверенному долгу в иностранной валюте.