Moody's підтвердило дефолт Росії

Міжнародна рейтингова агенція Moody's підтвердила дефолт Росії. Про це повідомляється на сайті агентства.

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"27 червня власники суверенного боргу Росії не отримали купонних виплат за двома видами єврооблігацій на суму 100 мільйонів доларів до моменту закінчення 30-денного пільгового періоду, що ми розглядаємо подію дефолту за нашим визначенням", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, для Росії можливі подальші дефолти щодо майбутніх купонних виплат.

"Президент Росії 22 червня Указ ввів порядок виплати зовнішнього боргу в рублях. Ми дотримуємося думки, що ми, швидше за все, розглядатимемо платежі в рублях як дефолт за облігаціями, які не допускають такого перепризначення в договірних умовах", - зазначає Moody's.

Єврооблігації, випущені Росією після 2018 року, допускають за певних умов погашення у рублях. Однак єврооблігації, випущені до 2018 року, або не містять такої альтернативи, або дозволяють погашення бондів лише в іншій твердій валюті (долари, євро, фунт стерлінгів чи швейцарський франк).

Нагадаємо, Росія так і не змогла виплатити відсотки за зовнішнім боргом уперше з 1918 року. Це означає, що РФ зіткнулася з дефолтом за своїм суверенним боргом в іноземній валюті.