Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Категория
Политика
Дата публикации

Беларусь решила исполнять долговые обязательства по евробондам в национальной валюте

Беларусь решила исполнять долговые обязательства по евробондам в национальной валюте

Беларусь будет исполнять долговые обязательства по евробондам в национальной валюте. Соответствующее постановление приняли Совет Министров и Национальный банк.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет проводиться в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату платежа", - отметили в пресс-службе.

В правительстве подчеркнули, что данное решение является вынужденной мерой. Оно связано с невозможностью гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций.

Это подтверждают факты неполучения отдельными владельцами купонного дохода по еврооблигациям, перечисленного Министерством финансов Беларуси в феврале 2022 года.

Как проинформировали в правительстве, в принятом документе также предусмотрены и иные формы расчетов.

По такому же пути ранее пошла Россия. Так, лидер страны-агрессора Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему долгу РФ в валюте, подразумевающий совершение таких выплат в рублях.

Но это оккупантам не помогло. 27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум видам еврооблигаций на сумму 100 миллионов долларов, что Международное рейтинговое агентство Moody's посчитало дефолтом.

Автор:
Светлана Манько