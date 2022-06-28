Беларусь решила исполнять долговые обязательства по евробондам в национальной валюте

Беларусь будет исполнять долговые обязательства по евробондам в национальной валюте. Соответствующее постановление приняли Совет Министров и Национальный банк.

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Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет проводиться в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату платежа", - отметили в пресс-службе.

В правительстве подчеркнули, что данное решение является вынужденной мерой. Оно связано с невозможностью гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций.

Это подтверждают факты неполучения отдельными владельцами купонного дохода по еврооблигациям, перечисленного Министерством финансов Беларуси в феврале 2022 года.

Как проинформировали в правительстве, в принятом документе также предусмотрены и иные формы расчетов.

По такому же пути ранее пошла Россия. Так, лидер страны-агрессора Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему долгу РФ в валюте, подразумевающий совершение таких выплат в рублях.

Но это оккупантам не помогло. 27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум видам еврооблигаций на сумму 100 миллионов долларов, что Международное рейтинговое агентство Moody's посчитало дефолтом.