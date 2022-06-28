Білорусь вирішила платити за євробондами у національній валюті

Білорусь виконуватиме боргові зобов'язання щодо євробондів у національній валюті. Відповідну постанову ухвалили Рада Міністрів та Національний банк.

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Про це повідомляє агентство БЕЛТА із посиланням на прес-службу уряду.

"Виконання боргових зобов'язань щодо державних цінних паперів, розміщених на зовнішніх фінансових ринках, проводитиметься у білоруських рублях за курсом Національного банку на дату платежу", - зазначили у прес-службі.

В уряді наголосили, що це рішення є вимушеним заходом. Воно пов'язане з неможливістю гарантувати повноту та своєчасність перерахування коштів усім власникам єврооблігацій.

Це підтверджують факти неотримання окремими власниками купонного доходу з єврооблігацій, перерахованого Міністерством фінансів Білорусі у лютому 2022 року.

Як поінформували в уряді, у прийнятому документі також передбачено й інші форми розрахунків.

Таким же шляхом раніше пішла Росія. Так, лідер країни-агресора Володимир Путін підписав указ про тимчасовий порядок виконання зобов'язань із зовнішнього боргу РФ у валюті, який передбачає здійснення таких виплат у рублях.

Але це окупантам не допомогло. 27 червня власники суверенного боргу Росії не отримали купонних виплат за двома видами єврооблігацій на суму 100 мільйонів доларів, що Міжнародне рейтингове агентство Moody's визнало дефолтом.