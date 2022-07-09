Білорусі загрожує дефолт із 13 липня, - Fitch.

Білорусь може зіткнутися з технічним дефолтом за своїми єврооблігаціями вже з 13 липня. Про це повідомляє міжнародне рейтингове агентство Fitch.

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Агентство знизило короткостроковий дефолтний рейтинг емітента із ССС до С.

Ризик технічного дефолту зріс після того, як керівництво Білорусі прийняло рішення проводити виплати в рублях за своїми єврооблігаціями з погашенням у 2027 році.

Перший платіж у рублях було здійснено 29 червня, хоча умови погашення єврооблігацій передбачають оплату в доларах і не допускають використання альтернативних валют.

"Якщо платежі за єврооблігаціями 2027 р. відповідно до початкових умов не будуть здійснені до кінця пільгового періоду, 13 липня, Fitch вважатиме це дефолтом", - зазначає агентство.

Нагадаємо, Білорусь виконуватиме боргові зобов'язання щодо євробондів у національній валюті. Відповідну постанову ухвалили Рада Міністрів та Національний банк.

Таким же шляхом раніше пішла Росія. Так, лідер країни-агресора Володимир Путін підписав указ про тимчасовий порядок виконання зобов'язань із зовнішнього боргу РФ у валюті, який передбачає вчинення таких виплат у рублях.

Але це окупантам не допомогло. 27 червня власники суверенного боргу Росії не отримали купонних виплат за двома видами єврооблігацій на суму 100 мільйонів доларів, що Міжнародне рейтингове агентство Moody's порахувало дефолтом.