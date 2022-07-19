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Fitch оголосило про "обмежений дефолт" Білорусі
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings 13 липня знизило довгостроковий рейтинг дефолту Білорусі в іноземній валюті до RD (обмежений дефолт). Про це йдеться в опублікованому напередодні повідомленні агентства.
Зазначається, що запланованою датою перегляду Fitch суверенного рейтингу Білорусі мало бути 28 жовтня, проте агентство вважає, що події в цій країні виправдовують таке відхилення від графіка, а саме воно спричинене закінченням 14-денного пільгового періоду з виплати купона з єврооблігацій 2027 року. При цьому рейтинг цих облігацій знижений з C до D (дефолт).
Нагадаємо, що 13 липня інше міжнародне рейтингове агентство Moody's заявило, що розглядає дії Білорусі щодо виплат за згаданими облігаціями як ознаку дефолту. Однак воно не є офіційним рейтингуючим Білорусь агентством, на відміну від Fitch, яке у результаті витримало паузу в кілька днів перед публічною констатацією зміни кредитного рейтингу цієї країни.
Ще 28 червня влада Білорусі прийняла рішення про перерахування тамтешнім Міністерством фінансів виплат з єврооблігацій у білоруських рублях на рахунки, що спеціально відкриваються в місцевому Беларусбанку, а наступного дня Мінфін країни оголосив, що виплати за облігаціями Belarus-2027 з терміном саме цього дня в загальній сумі 22,9 мільйона доларів вже проведено за новим порядком.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У свою чергу Citibank і компанія Citigroup Global Markets Europe 7 липня заявили про призупинення роботи як реєстратора, фінансового, платіжного та трансфертного агента з євробондів Білорусі.
У той же день Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Білорусі в іноземній валюті до "C" з "CCC", оскільки платіж у національній валюті суперечить документації облігацій, що не допускає розрахунків в альтернативних валютах.
Агентство також попередило, що якщо платежі з єврооблігацій Belarus-27 не будуть здійснені відповідно до початкових умов до 13 липня, то воно вважатиме це дефолтом і знизить довгостроковий рейтинг Білорусі до "RD" (обмежений дефолт), а рейтинг даного випуску єврооблігацій - до "D", що зрештою і сталося.
Джерело фото: ua.depositphotos.com