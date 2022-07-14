Moody's оголосило про дефолт Білорусі по єврооблігаціях

Міжнародне рейтингове агентство Moody's розглядає виплати за зовнішнім боргом Білорусі в місцевих рублях в якості дефолту. Про це йдеться у повідомленні агентства.

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Нагадаємо, що 28 червня Рада міністрів і Національний банк Білорусі прийняли спільне рішення про перерахування Міністерством фінансів у рамках виплат по єврооблігаціях за рахунок коштів в іноземній валюті сум у білоруських рублях на рахунки, що спеціально відкриваються в Беларусбанку.

29 червня Мінфін країни повідомив, що виплати за облігаціями Belarus-2027 строком саме на цей день у загальній сумі 22,9 мільйона доларів вже було проведено за новим порядком.

У свою чергу Citibank і компанія Citigroup Global Markets Europe 7 липня заявили про призупинення роботи в якості реєстратора, фінансового, платіжного та трансфертного агента з євробондів Білорусі.

У той же день рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Білорусі в іноземній валюті до "C" з "CCC", оскільки платіж у національній валюті суперечить документації облігацій, що не допускає розрахунків в альтернативних валютах.

Агентство також попередило, що якщо платежі з єврооблігацій Belarus-27 не будуть здійснені відповідно до початкових умов до 13 липня, то Fitch вважатиме це дефолтом і знизить довгостроковий рейтинг Білорусі до "RD" (обмежений дефолт), а рейтинг даного випуску єврооблігацій - до "D".

При цьому станом на кінець дня 14 липня на сайті цієї агенції жодних змін у рейтингах Білорусі після 7 липня не відображено. У свою чергу підкреслимо, що вищезгадане агентство Moody's, на відміну від Fitch та Standard & Poor's (S&P), не є офіційним рейтингуючим Білорусь агентством.

12 липня Мінфін Білорусі заявив, що вважає ситуацію форс-мажорною і змушений обирати альтернативні варіанти виконання зобов'язань щодо єврооблігацій, а дії Fitch демонструють "суб'єктивний підхід в оцінці кредитоспроможності Білорусі".

10-річні облігації на 600 мільйонів доларів із прибутковістю 7,625% річних Білорусь розмістила у червні 2017 року. Пізніше ця країна також випустила 5-річні облігації на 800 доларів під 7,125% річних із погашенням у лютому 2023 року. Організаторами випусків були Citigroup Global Markets та Raiffeisen Bank International.

Загалом зараз у обігу перебуває п'ять випусків білоруських євробондів на загальну суму 3,25 мільярда доларів. Останні облігації були випущені у червні 2020 року на 5 років на 500 мільйонів доларів під 6,125% та на 10 років на 750 мільйонів доларів під 6,375%.