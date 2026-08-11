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До 20% хлібозаводів в Україні постраждали через війну: як це впливає на ринок і ціни
З початку повномасштабного вторгнення на території України руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали близько 15–20% хлібопекарських підприємств.
Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) Олександр Тараненко в інтерв'ю студії "Новини.Live".
За його словами, безпосередньо самі руйнування заводів практично не вплинули на ціни, оскільки хліб залишається переважно регіональним продуктом із логістичним радіусом реалізації у 200–300 кілометрів.
Відновлення пошкодженого виробництва вимагає щонайменше одного року навіть за наявності необхідного фінансування.
Технологічна специфіка промислових пекарень полягає в тому, що більшість печей, шаф для вистоювання тіста та пакувальних ліній створюються за індивідуальними проєктами під конкретні приміщення.
Як зазначають у ВАП, дефіциту продовольчої пшениці та борошна в країні немає, проте зберігаються труднощі з житнім борошном.
Через нижчу врожайність аграрії скоротили посіви жита, тому переробники змушені імпортувати сировину з Польщі та країн Балтії, що позначається на вартості житньо-пшеничних сортів.
Нагадаємо, в липні прогнозували, що хліб може подорожчати приблизно на 5%. Основним чинником називали зростання витрат виробників на оплату праці через нові вимоги до середньої зарплати для бронювання військовозобов'язаних працівників.