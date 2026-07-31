Блокування морського експорту: чи вплине це на подорожчання хліба

Покупці товарів, виготовлених із зерна, не обовязково відчують прямий вплив блокування країнського морського експорту зерна через подорожчання сировини. Проте до кінця року вартість хліба може зрости в межах 10%, зокрема через витрати на енергоносії та логістику.

Про це Delo.ua розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

Чому ціни на хліб зростуть і коли

Сировина не завжди становить основну частину вартості готової продукції, яка реалізується на прилавках магазинів. У структурі собівартості хліба частка зерна є значно меншою, ніж інші виробничі витрати.

"Зерно займає близько 12-15% собівартості продукції, тоді як борошно 20-25%. Усі інші складові - 70% - це енергоносії, оплата зарплат, логістика, співвідношення гривні до валюти, тому що дуже багато хто із заводів для того, щоб здійснювати свою роботу, комплектуючі закуповує за євро чи долари", - пояснив Марчук.

На сьогодні частково ціни на сировину знизилися, однак це не означає швидкого здешевлення готової продукції. Багато борошномелів мають запаси на 5-6 місяців, які були закуплені раніше за значно вищими цінами.

"Тому очікувати, що ціна на хліб упаде, на жаль, не доводиться. Фактори, які впливають на ціноутворення на хліб, говорять про те, що до кінця року вона може зрости в межах 10%", - прогнозує експерт.

За даними Мінфіну, станом на 30 серпня середні ціни на хліб становили:

⦁ батон "Рум'янець" нарізний (450 грам) - 35,45 грн;

⦁ батон "Київський Нарізний" (500 грам) - 41,95 грн;

⦁ хліб пшеничний, нарізний (650 грам) - 50,99 грн;

⦁ хліб пшеничний "Цар Хліб" нарізний (600 грам) - 57,77 грн;

⦁ хліб житній "Столичний" (950 грам) - 51,00 грн;

⦁ хліб житній Riga "Бородинівський" (300 грам) - 53,50 грн.

Водночас окремі категорії продуктів можуть демонструвати іншу динаміку, зазначив Марчук.

Зокрема, овочева група зараз дешевшає через збільшення пропозиції на ринку.

Експерт прогнозує, що у серпні - на початку вересня споживачі матимуть достатню кількість овочів за рахунок сезонного врожаю.

Пальне може стати новим драйвером зростання цін

Проте додатковий тиск на ціни може створити подорожчання пального. Запаси пального, придбані за нижчими цінами, поступово завершуються, зауважив заступник голови ВАР.

"Я думаю, що протягом 2-3 тижнів ми побачимо через ціноутворення на паливо додаткові плюси на цінниках різних видів продукції в межах 50%. Сюди відноситься молочна та м'ясна продукція", - підсумував Марчук.

До трійки найбільших виробників хліба в Україні входять:

⦁ "Київхліб" - один з найбільших виробників у країні, який працює переважно в Києві та області;

⦁ "Кулиничі" - відома група підприємств, яка має мережу фірмових магазинів по Україні

⦁ Хлібні інвестиції (торгові марки "Цар Хліб", "Теремно") - великий холдинг, до якого входять сучасні заводи на Київщині, Волині та інших регіонах.

Всеукраїнська аграрна рада заявила, що обмеження експорту можуть призвести до надлишку понад 27 млн тонн агропродукції на внутрішньому ринку, падіння закупівельних цін нижче собівартості та хвилі банкрутств агропідприємств.

Нагадаємо, прямі збитки від одного масштабного удару по портовій інфраструктурі можуть сягати $20-30 млн. Водночас головний економічний ризик полягає у втраті пропускних можливостей морських шляхів, скороченні валютних надходжень і зростанні вартості експорту для українських виробників.