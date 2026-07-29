Сири в Україні можуть подорожчати на 10%: що відбувається на ринку

Україна за рік майже вшестеро скоротила експорт вершкового масла, тоді як до 30% молочної продукції, яка потрапляє на український ринок, може бути сірим імпортом. Через посилену конкуренцію з імпортною продукцією окремі сирзаводи працюють із завантаженням лише 35% потужностей і ризикують припинити роботу. Восени вартість сирів може зрости на 10%.

Про це Delo.ua розповіла заступниця генерального директора, керівниця проєктів зі співпраці з переробкою Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

Український ринок сирів заповнює імпорт

За підсумками першого півріччя 2026 року Україна імпортувала близько 23 тис. тонн сирів на суму $141 млн, що на понад 20% перевищує показник аналогічного періоду 2025 року.

Лідером серед постачальників сирів в Україну залишається Польща. На неї припадає понад 46% українського імпорту сирів. Друге місце посідає Німеччина - 16,5%, третє – Нідерланди (7,4%). Також суттєві обсяги постачання мають Італія і Франція, розповіла Жупінас.

Без додаткових заходів частка імпортної продукції й надалі зростатиме, підкреслила експертка.

"Імпорт молочної продукції в Україну за останні 15 років суттєво зріс - більш ніж у шість разів, тоді як експорт скоротився втричі", - заявила Жупінас.

Якщо не буде вжито жодних заходів, імпорт може й надалі зростати.

Попри те, що в Європейському Союзі виробництво сирого молока скорочується, виробники переключаються з виробництва масла та сухого молока на сири й продукти переробки сироватки. Тому засилля імпортних сирів триватиме й надалі, вважає Жупінас.

Падіння експорту масла та скорочення виробництва: молочна галузь втрачає позиції

Водночас експорт українських сирів залишається незначним.

Частка твердих сирів у загальному експорті ніколи не була високою, а зараз вона значно нижча, ніж у 2025 році, зауважила Жупінас.

"Якщо говорити про основний експортний молочний продукт - масло, то за перше півріччя 2025 року Україна експортувала 20,5 тис. тонн, а в цьому році лише 3,5 тис. тонн", - розповіла експертка.

До 30% молочної продукції може бути сірим імпортом

Окремою проблемою експертка називає сірий імпорт.

"До 30% молочної продукції, яка заходить в Україну - це сірий імпорт. Це товар, за який не сплачуються податки. Тому це теж виклик", - зазначила Жупінас.

Скорочується й внутрішнє виробництво сирів.

"У першому півріччі 2026 року виробництво сирів оціночно становило 50,2 тис. тонн, що на 6% менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року", - повідомила заступниця гендиректора.

Восени сири можуть подорожчати на 10%

Прогнозується, що восени можуть зрости ціни на всю українську готову молочну продукцію, зокрема, сири, на приблизно 10%.

Це буде пов'язано із зростанням цін на енергоносії, збільшенням логістичних витрат, подорожчанням паливно-мастильних матеріалів, а також сезонним зростанням ціни на сире молоко.

Водночас ціна на сире молоко має відновитися, адже українські фермери також перебувають у досить складній ситуації, тому що вже більше ніж півроку працюють у збиток через низькі закупівельні ціни.

На початку липня, за даними Асоціації виробників молока, середні ціни на українські сири становили:

с ир "Український" жирністю 50% - 632,72 грн. за кг;

сир "Голландський" жирністю 45% - 624,47 грн. за кг;

сир "Маасдам" жирністю 45% - 753,84 грн. за кг ;

сир "Гауда" жирністю 45% - 615,03 грн. за кг ;

моцарелла жирністю 45% -574,24 грн. за кг.

Сирзаводи під тиском конкуренції: окремі підприємства завантажені лише на 35%

Через посилення конкуренції з імпортною продукцією є ризик закриття окремих українських сирзаводів.

"У першу чергу це стосується не дуже великих сирзаводів, які інколи в районних містечках є основним місцем роботи для місцевих жителів", - зазначила Жупінас.

Точну кількість підприємств, які можуть припинити роботу до кінця року, в Асоціації виробників молока назвати не можуть. Проте окремі заводи вже працюють зі значним недовантаженням, заявила вона.

Є сирзаводи, які сьогодні завантажені тільки на 35% своїх потужностей, тому що просто не можуть продати свою продукцію.

Зрозуміло, що власник заводу, який працює зі збитками, з часом буде розглядати питання щодо доцільності продовження такого бізнесу", - пояснила експертка.

Окремою проблемою є необхідність модернізації виробництва відповідно до вимог євроінтеграції.

Як приклад експертка навела Польщу, яка проходила аналогічних шлях після вступу до ЄС.

"Якщо звернутися до досвіду Польщі, то після вступу до ЄС там закрилося близько 30% не лише сирзаводів, а й інших переробних підприємств", - сказала Жупінас.

Така сама тенденція спостерігається в Німеччині, де підприємства укрупняються. За прогнозами зі 153 заводів, які були станом на 2024 рік, до 2035 залишиться лише 116. Невеликі заводи, які не можуть конкурувати, закриваються або банкрутують.

В Україні формується схожа тенденція, але вона ще більше посилюється за рахунок засилля імпорту, зазначила експертка.

Для покращення ситуації в молокопереробній галузі потрібна державна підтримка модернізації підприємств.

"Це мають бути доступні довгострокові кредити для модернізації молокопереробних підприємств, грантові програми та компенсація інвестицій у сучасне обладнання. Ми маємо пройти той самий шлях, який пройшла Польща. Інакше ми будемо неконкурентоспроможними", - підсумувала Жупінас.

Нагадаємо, вага стандартної пачки вершкового масла в Україні може зменшитися до 150 грамів.