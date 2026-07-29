Сыры в Украине могут подорожать на 10%: что происходит на рынке

Украина за год почти в шесть раз сократила экспорт сливочного масла, тогда как до 30% попадающей на украинский рынок молочной продукции может быть серым импортом. Из-за усиленной конкуренции с импортной продукцией отдельные сырзаводы работают с загрузкой всего 35% мощностей и рискуют прекратить работу. Осенью стоимость сыров может возрасти на 10%.

Об этом Delo.ua рассказала заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

Украинский рынок сыров заполняет импорт

По итогам первого полугодия 2026 года Украина импортировала около 23 тыс. тонн сыров на сумму $141 млн, что более чем на 20% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

Лидером среди поставщиков сыров в Украине остается Польша. На него приходится более 46% украинского импорта сыров. Второе место занимает Германия – 16,5%, третье – Нидерланды (7,4%). Также существенные объемы снабжения имеют Италия и Франция, рассказала Жупинас .

Без дополнительных мер доля импортной продукции и дальше будет расти, подчеркнула эксперт.

"Импорт молочной продукции в Украину за последние 15 лет существенно вырос – более чем в шесть раз, тогда как экспорт сократился втрое", – заявила Жупинас.

Если не будут приняты никакие меры, импорт может и дальше расти.

Несмотря на то, что в Европейском Союзе производство сырого молока сокращается, производители переключаются с производства масла и сухого молока в сыры и продукты переработки сыворотки. Поэтому засилье импортных сыров будет продолжаться и дальше, считает Жупинас .

Падение экспорта масла и сокращение производства: молочная отрасль теряет позиции

В то же время, экспорт украинских сыров остается незначительным.

Доля твердых сыров в общем экспорте никогда не была высокой, а сейчас она значительно ниже, чем в 2025 году, отметила Жупинас.

"Если говорить об основном экспортном молочном продукте – масло, то за первое полугодие 2025 года Украина экспортировала 20,5 тыс. тонн, а в этом году только 3,5 тыс. тонн", - рассказала эксперт.

До 30% молочной продукции может быть серым импортом

Отдельной проблемой эксперт называет серый импорт.

"До 30% молочной продукции, которая заходит в Украину – это серый импорт. Это товар, за который не уплачиваются налоги. Поэтому это тоже вызов", – отметила Жупинас.

Сокращается и внутреннее производство сыров.

"В первом полугодии 2026 года производство сыров оценочно составило 50,2 тыс. тонн, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", – сообщила заместитель гендиректора.

Осенью сыры могут подорожать на 10%

Прогнозируется, что осенью могут вырасти цены на всю украинскую готовую молочную продукцию, в частности, сыры, примерно на 10%.

Это будет связано с ростом цен на энергоносители, увеличением логистических затрат, подорожанием горюче-смазочных материалов, а также сезонным ростом цены на сырое молоко.

В то же время цена на сырое молоко должна восстановиться, ведь украинские фермеры также находятся в достаточно сложной ситуации, потому что уже более полугода работают в убыток из-за низких закупочных цен.

В начале июля, по данным Ассоциации производителей молока, средние цены на украинские сыры составляли:

сыр "Украинский" жирностью 50% - 632,72 грн. за кг;

сыр "Голландский" жирностью 45% – 624,47 грн. за кг;

сыр "Маасдам" жирностью 45% – 753,84 грн. за кг ;

сыр "Гауда" жирностью 45% – 615,03 грн. за кг ;

моцарелла жирностью 45%-574,24 грн. за кг.

Сырзаводы под давлением конкуренции: отдельные предприятия загружены только на 35%

Из-за усиления конкуренции с импортной продукцией риск закрытия отдельных украинских сырзаводов.

"В первую очередь, это касается не очень больших сырзаводов, которые иногда в районных городках являются основным местом работы для местных жителей", - отметила Жупинас.

Точное количество предприятий, которые могут приостановить работу до конца года, в Ассоциации производителей молока назвать не могут. Однако отдельные заводы уже работают со значительной недогрузкой, заявила она.

Есть сырзаводы, которые загружены сегодня только на 35% своих мощностей, потому что просто не могут продать свою продукцию.

Понятно, что владелец завода, работающего с убытками, со временем будет рассматривать вопрос о целесообразности продолжения такого бизнеса", – пояснила эксперт.

Отдельной проблемой является необходимость модернизации производства в соответствии с требованиями евроинтеграции.

В качестве примера эксперт привела Польшу, которая проходила аналогичный путь после вступления в ЕС.

"Если обратиться к опыту Польши, то после вступления в ЕС там закрылось около 30% не только сырзаводов, но и других перерабатывающих предприятий", – сказала Жупинас.

Такая же тенденция наблюдается в Германии, где предприятия укрупняются. По прогнозам из 153 заводов, которые были по состоянию на 2024 год, к 2035 году останется лишь 116. Небольшие заводы, которые не могут конкурировать, закрываются или банкротятся.

В Украине формируется схожая тенденция, но она еще больше усиливается за счет засилья импорта, отметила эксперт.

Для улучшения ситуации в молокоперерабатывающей отрасли требуется государственная поддержка модернизации предприятий.

"Это должны быть доступны долгосрочные кредиты для модернизации молокоперерабатывающих предприятий, грантовые программы и компенсация инвестиций в современное оборудование. Мы должны пройти тот же путь, который прошла Польша. Иначе мы будем неконкурентоспособны", - подытожила Жупинас.

Напомним, вес стандартной пачки сливочного масла в Украине может снизиться до 150 граммов.