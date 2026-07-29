Учебные заведения получили новый сервис в "Дії"

На портале "Дія" заработал Кабинет предоставлятеля образовательных услуг, через который учебные заведения и квалификационные центры могут добавлять свои учебные программы в будущую цифровую экосистему рынка труда "Обрій".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дія".

Через новый кабинет будут формировать базу образовательных возможностей, которую планируют интегрировать в систему "Горизонт". В будущем пользователи могут искать через нее программы профессионального обучения и пользоваться государственными грантами на обучение.

Образовательные провайдеры могут добавить в систему:

обучающие программы;

профессии и квалификации;

формат и продолжительность обучения;

даты набора;

стоимость обучения;

количество доступных мест.

"Обрій" разрабатывают Министерство экономики и окружающей среды Украины совместно с Министерством цифровой трансформации.

Система должна стать цифровой платформой, объединяющей информацию об обучении, профессиональных навыках и возможностях переквалификации. Запуск кабинета для образовательных провайдеров является этапом наполнения базы данными о доступных программах.

Министерство экономики совместно с Минцифры объявило о запуске записи на бета-тестирование первых инструментов новой цифровой экосистемы рынка труда "Обрій". Разработку и интеграцию этой масштабной платформы на 2026-2027 годы оценивают в 5-10 млн долларов. Финансирование осуществляется за счет помощи международных доноров.