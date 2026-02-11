Запланована подія 2

Украинцы смогут получать статус безработного онлайн: когда заработает платформа "Обрій"

ноутбук девушка работа
Новая платформа, в частности, должна упростить процессы трудоустройства / Pexels

В 2026 году в Украине запустят цифровую платформу "Обрій", по которой можно будет оформить статус безработного, получить выплаты и подать заявку на грант для переквалификации.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал замминистра экономики Александр Циборт.

Весной 2026 года планируется запуск MVP "Обрій" – тестовой версии с базовым функционалом. Первые сервисы появятся в приложении "Дія". Именно с этого этапа фактически начнется практический запуск платформы.

Напомним, в октябре 2025 года Кабмин поддержал запуск новой экосистемы "Обрій" , которая должна упростить процессы трудоустройства, переквалификации и поддержки потерявших работу граждан.

Что заработает первым

По словам Александра Циборта, "Обрій" начинался с идеи предоставления грантов на обучение для соискателей работы. Однако в процессе исследования этого направления и анализа действующих процедур в Государственной службе занятости стало очевидно: на рынке труда нужна значительно более глубокая трансформация. "Так появилась концепция "Обрію" как полноценной цифровой экосистемы, комплексно оцифровывающей процессы на рынке труда", – отметил он.  

На старте "Обрій" будет охватывать несколько направлений, пояснил Циборт. Во-первых, это автоматизация получения статуса безработного и соответствующих выплат. Второе направлениегранты на переквалификацию и повышение. Еще один важный сервисвозможность прекращения трудовых отношений для людей, находящихся на временно оккупированных территориях.

Таким образом, статус безработного, оформление выплат и доступ к программам обучения постепенно переведут в электронный формат. Отметим, что согласно отчету Государственной службы занятости , в 2025 году 358 тысяч человек имели официальный статус безработного.

Полноценное электронное трудоустройство должно стартовать в третьем квартале 2026 года. Для этого уже приняты правительственные решения, которыми "Обрій" определен единой информационно-аналитической системой рынка труда и урегулирован запуск е-трудоустройства через цифровые сервисы.

Как "Обрій" станет сервисом по поиску работы

В Минэкономики подчеркивают, что платформа будет ориентирована, прежде всего, на сегмент физического труда в малых городах и поселках.

"Самая острая проблема сегодня на рынке в сегменте людей физического труда в малых городах и поселках. Там большой спрос и одновременно самые большие ограничения. Именно под этот сегмент мы и проектировали "Обрій", – отметил замминистра.

По его словам, работодатели смогут массово выгружать запросы, в частности, через API. Это должно позволить видеть полную картину спроса и предложения по регионам.

Отдельное направление платформыаналитика и направление государственных грантов на обучение в соответствии с реальным спросом работодателей.

"Одна из ключевых задачнаправить государственные гранты туда, где их действительно нуждается в бизнесе. Для этого "Обрій" должен эффективно совмещать работодателей и специалистов, работая с большими массивами данных",пояснил Циборт.

В итоге "Обрій" должен объединить сервисы для безработных, программы обучения и механизм электронного трудоустройства в единую цифровую систему рынка труда.

Отметим, что Кабинет Министров Украины утвердил Стратегию занятости населения на период до 2030 года. Стратегия предусматривает рост числа занятых на 2 млн человек и снижение безработицы до 9,9% к 2030 году.

Министр экономики Алексей Соболев подчеркнул, что стратегия создает условия для работы, повышения квалификаций и освоения новых профессий внутри страны, а бизнес сможет более эффективно находить необходимых работников.

Галина Панченко