Українці зможуть отримувати статус безробітного онлайн: коли запрацює платформа "Обрій"

У 2026 році в Україні запустять цифрову платформу "Обрій", через яку можна буде оформити статус безробітного, отримати виплати та подати заявку на грант для перекваліфікації.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів заступник міністра економіки Олександр Циборт.

Навесні 2026 року планується запуск MVP "Обрій" – тестової версії з базовим функціоналом. Перші сервіси з’являться у застосунку "Дія". Саме з цього етапу фактично почнеться практичний запуск платформи.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Кабмін підтримав запуск нової екосистеми "Обрій", яка має спростити процеси працевлаштування, перекваліфікації та підтримки громадян, що втратили роботу.

Що запрацює першим

За словами Олександра Циборта, "Обрій" починався з ідеї надання грантів на навчання для шукачів роботи. Проте в процесі дослідження цього напряму та аналізу чинних процедур у Державній службі зайнятості стало очевидно: ринку праці потрібна значно глибша трансформація. "Так з’явилася концепція "Обрію" як повноцінної цифрової екосистеми, що комплексно оцифровує процеси на ринку праці", – зазначив він.

На старті "Обрій" охоплюватиме кілька напрямів, пояснив Циборт. По-перше, це автоматизація отримання статусу безробітного та відповідних виплат. Другий напрям – гранти на перекваліфікацію та підвищення кваліфікації. Ще один важливий сервіс – можливість припинення трудових відносин для людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Таким чином, статус безробітного, оформлення виплат і доступ до програм навчання поступово переведуть в електронний формат. Зазначимо, що згідно зі звітом Державної служби зайнятості, в 2025 році 358 тисяч осіб мали офіційний статус безробітного.

Повноцінне електронне працевлаштування має стартувати у третьому кварталі 2026 року. Для цього вже ухвалено урядові рішення, якими "Обрій" визначено єдиною інформаційно-аналітичною системою ринку праці та врегульовано запуск е-працевлаштування через цифрові сервіси.

Як "Обрій" стане сервісом з пошуку роботи

У Мінекономіки наголошують, що платформа буде орієнтована насамперед на сегмент фізичної праці у малих містах і селищах.

"Найгостріша проблема сьогодні на ринку у сегменті людей фізичної праці в малих містах і селищах. Там є великий попит і водночас найбільші обмеження. Саме під цей сегмент ми й проєктували "Обрій", – зазначив заступник міністра.

За його словами, роботодавці зможуть масово вивантажувати запити, зокрема через API. Це має дозволити бачити повну картину попиту і пропозиції по регіонах.

Окремий напрям платформи – аналітика та спрямування державних грантів на навчання відповідно до реального попиту роботодавців.

"Одне з ключових завдань – спрямувати державні гранти туди, де їх справді потребує бізнес. Для цього "Обрій" має ефективно поєднувати роботодавців і фахівців, працюючи з великими масивами даних", – пояснив Циборт.

У підсумку "Обрій" має об’єднати сервіси для безробітних, програми навчання та механізм електронного працевлаштування в єдину цифрову систему ринку праці.

Зазначимо, що Кабінет міністрів України затвердив Стратегію зайнятості населення на період до 2030 року. Стратегія передбачає зростання кількості зайнятих на 2 млн осіб та зниження безробіття до 9,9% до 2030 року.

Міністр економіки Олексій Соболев наголосив, що стратегія створює умови для роботи, підвищення кваліфікацій і освоєння нових професій всередині країни, а бізнес зможе ефективніше знаходити необхідних працівників.