Українці зможуть отримувати статус безробітного онлайн: коли запрацює платформа "Обрій"

ноутбук дівчина робота
Нова платформа, зокрема, має спростити процеси працевлаштування / Pexels

У 2026 році в Україні запустять цифрову платформу "Обрій", через яку можна буде оформити статус безробітного, отримати виплати та подати заявку на грант для перекваліфікації. 

 Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів заступник міністра економіки Олександр Циборт.  

Навесні 2026 року планується запуск MVP "Обрій"  тестової версії з базовим функціоналом. Перші сервіси з’являться у застосунку "Дія". Саме з цього етапу фактично почнеться практичний запуск платформи.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Кабмін підтримав запуск нової екосистеми "Обрій", яка має спростити процеси працевлаштування, перекваліфікації та підтримки громадян, що втратили роботу.

Що запрацює першим

За словами Олександра Циборта, "Обрій" починався з ідеї надання грантів на навчання для шукачів роботи. Проте в процесі дослідження цього напряму та аналізу чинних процедур у Державній службі зайнятості стало очевидно: ринку праці потрібна значно глибша трансформація. "Так з’явилася концепція "Обрію" як повноцінної цифрової екосистеми, що комплексно оцифровує процеси на ринку праці",  зазначив він. 

На старті "Обрій" охоплюватиме кілька напрямів, пояснив Циборт. По-перше, це автоматизація отримання статусу безробітного та відповідних виплат. Другий напрям  гранти на перекваліфікацію та підвищення кваліфікації. Ще один важливий сервіс  можливість припинення трудових відносин для людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Таким чином, статус безробітного, оформлення виплат і доступ до програм навчання поступово переведуть в електронний формат. Зазначимо, що згідно зі звітом Державної служби зайнятості, в 2025 році 358 тисяч осіб мали офіційний статус безробітного. 

Повноцінне електронне працевлаштування має стартувати у третьому кварталі 2026 року. Для цього вже ухвалено урядові рішення, якими "Обрій" визначено єдиною інформаційно-аналітичною системою ринку праці та врегульовано запуск е-працевлаштування через цифрові сервіси.

Як "Обрій" стане сервісом з пошуку роботи

У Мінекономіки наголошують, що платформа буде орієнтована насамперед на сегмент фізичної праці у малих містах і селищах.

"Найгостріша проблема сьогодні на ринку у сегменті людей фізичної праці в малих містах і селищах. Там є великий попит і водночас найбільші обмеження. Саме під цей сегмент ми й проєктували "Обрій",  зазначив заступник міністра.

За його словами, роботодавці зможуть масово вивантажувати запити, зокрема через API. Це має дозволити бачити повну картину попиту і пропозиції по регіонах.

Окремий напрям платформи  аналітика та спрямування державних грантів на навчання відповідно до реального попиту роботодавців.

"Одне з ключових завдань  спрямувати державні гранти туди, де їх справді потребує бізнес. Для цього "Обрій" має ефективно поєднувати роботодавців і фахівців, працюючи з великими масивами даних",  пояснив Циборт.

У підсумку "Обрій" має об’єднати сервіси для безробітних, програми навчання та механізм електронного працевлаштування в єдину цифрову систему ринку праці.

Зазначимо, що Кабінет міністрів України затвердив Стратегію зайнятості населення на період до 2030 року.  Стратегія передбачає зростання кількості зайнятих на 2 млн осіб та зниження безробіття до 9,9% до 2030 року.

Міністр економіки Олексій Соболев наголосив, що стратегія створює умови для роботи, підвищення кваліфікацій і освоєння нових професій всередині країни, а бізнес зможе ефективніше знаходити необхідних працівників.

Автор:
Галина Панченко