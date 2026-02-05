Зниження безробіття до 9,9%: Кабмін затвердив Стратегію зайнятості населення до 2030 року

Кабінет міністрів України затвердив Стратегію зайнятості населення на період до 2030 року, розроблену Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Документ визначає нову державну політику на ринку праці, спрямовану на відновлення та зростання економіки, підготовку до членства України в ЄС і подолання демографічних та економічних викликів, зокрема високого безробіття, неформальної зайнятості та дефіциту кадрів.

Міністр економіки Олексій Соболев зазначив, що стратегія створює умови для роботи, підвищення кваліфікацій і освоєння нових професій всередині країни, а бізнес зможе ефективніше знаходити необхідних працівників. Стратегія передбачає зростання кількості зайнятих на 2 млн осіб та зниження безробіття до 9,9% до 2030 року.

Документ визначає шість ключових цілей державної політики у сфері зайнятості:

Задоволення попиту роботодавців на робочу силу та цифрова трансформація ринку праці. Узгодження результатів освіти та професійного навчання з потребами роботодавців. Забезпечення соціально-економічної інклюзії та усунення бар’єрів для зайнятості. Стимулювання формальної зайнятості та гідної оплати праці. Зміцнення інституційної спроможності ринку праці. Гармонізація системи зайнятості та охорони праці з стандартами ЄС.

Заступниця міністра Дарія Марчак додала, що стратегія передбачає цифрові сервіси ринку праці, програми навчання та перекваліфікації, а також підтримку працевлаштування ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та осіб віком 45+.

Практична реалізація Стратегії відбуватиметься через Операційний план заходів на 2026–2028 роки, який передбачає поетапний запуск ініціатив, масштабування змін на ринку праці та поєднання цифрових рішень, навчання, інклюзії та формалізації зайнятості.

Затвердження Стратегії є частиною виконання зобов’язань України в межах ініціативи Ukraine Facility і слугуватиме орієнтиром для адаптації українського законодавства до стандартів ЄС у сфері праці та зайнятості.

Реалізація Стратегії зайнятості стане ключовим інструментом для економічного відновлення, розвитку людського капіталу та підвищення стійкості держави до 2030 року.

Нагадаємо, уряд запустив експериментальний проєкт із електронного працевлаштування в системі "Обрій", дозволить роботодавцям і працівникам зустрічатися в єдиному цифровому просторі, де навіть звільнення чи навчання відбуваються у кілька кліків.